Moisson Mauricie / Centre-du-Québec distribuera 300 paniers de Noël

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec finalise actuellement tout près de 300 paniers de Noël qui seront distribués dans les prochains jours pour aider les personnes en situation de vulnérabilité.

L’organisme souligne, dans un communiqué, que la population a répondu à l’appel de générosité et de solidarité.

Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson mentionne fièrement : « Nous sommes très touchés par le soutien de la population! En effet, plus de 60 000 $ ont été amassés jusqu’à maintenant dans le cadre des campagnes de levée de fonds de Moisson. Les besoins sont grands et il est primordial pour nous d’être présents pour celles et ceux ont besoin. Il est encore temps de faire un don en ligne : www.moisson-mcdq.org/faites-undon. Tous les dons sont importants, chaque 10 $ de don nous permet de distribuer une valeur de 224 $ de nourriture. »

En plus de s’impliquer comme bénévole dans la préparation des paniers, Cindy Gilbert, une kinésiologue qui donne des cours au Centre Loisir Multi-plus, a tenu à faire bouger les bénévoles dont Jean Pellerin et l’équipe de la députée fédérale de Trois-Rivières, Louise Charbonneau.

Moisson tient aussi à souligner le beau partenariat avec la Société St-Vincent-de-Paul de Trois-Rivières.

Rappelons que Moisson Mauricie / Centre-du-Québec travaille depuis plus de 30 ans pour récupérer, trier et distribuer équitablement la nourriture.

Moisson, c’est 3,2 millions de kilos de denrées récupérés par année, 73 organismes membres, ainsi que 405 personnes soutenues dans leur intégration sociale et à l’emploi pour développer leur savoir-être et leur savoir-faire.