Transferts en santé, vaccination et possible reconfinement retiennent l'attention

Les transferts fédéraux en santé, la vaccination et le possible reconfinement de la population du Québec ont retenu l’attention dans le point de presse de François Legault en ce jeudi 10 décembre.

Plus tôt aujourd’hui, M. Legault et ses homologues des provinces et territoires du Canada rencontraient virtuellement le premier ministre du pays, Justin Trudeau. À l’ordre du jour figurait un seul sujet: les transferts en santé.

Rappelons qu’actuellement le gouvernement fédéral acquitte 22% des dépenses totales en santé au pays, un pourcentage que les provinces et territoires aimeraient voir grimper à 35% ou 28 milliards de dollars par année.

« Ces dépenses augmentent de 5% par année alors pour nous c’est inacceptable que le fédéral finance seulement 22% des coûts. C’est un rendez-vous manqué, car M. Trudeau a refusé de discuter du sujet, mais il a aussi décliné une demande de rencontre en janvier ou février prochain pour en rediscuter », a rapporté le premier ministre François Legault qui est aussi le président du Conseil de la fédération, le regroupement des provinces et territoires du Canada.

Le premier ministre du Québec a indiqué que M. Trudeau a précisé lors de la rencontre virtuelle qu’il était trop tôt pour aborder le sujet en raison de la pandémie. « Il a semblé ouvert à en parler, mais à long terme, alors que nous aimerions que cela se règle à court ou moyen terme », a-t-il ajouté.

M. Legault a admis qu’il garde toutefois espoir de son voir son homologue changer son fusil d’épaule au cours de la prochaine année, notamment en raison d’une possible élection. « Je continue d’y croire », a-t-il mentionné.

Six millions de doses du vaccin à recevoir d’ici mars

Au cours du point de presse, M. Legault est aussi revenu sur un autre sujet d’actualité: la vaccination. Il a confirmé que 249 000 doses du vaccin de Pfizer seront acheminées aux provinces dès la semaine prochaine, dont 57 000 au Québec.

Il a aussi indiqué que d’ici mars 2021, six millions de doses sont attendues en sol canadien. « Il a toutefois été impossible de savoir combien de doses seront acheminées aux provinces et territoires en janvier. C’est une information que Justin Trudeau ne nous a pas donnée. »

Un reconfinement, oui ou non?

Est-ce que le Québec sera de nouveau mis sur pause pendant le temps des Fêtes comme ce fût le cas en mars dernier? M. Legault s’est prononcé sur le sujet. « Honnêtement la décision n’est pas encore prise. Mais si les cas continuent de tourner autour de 1800 comme aujourd’hui, il se peut fort bien que ce soit le cas. Maintenant, combien de temps durerait ce reconfinement ou quelles régions seraient touchées? Je ne peux pas répondre pour le moment puisque la décision sera prise dans quelques jours », a-t-il terminé.