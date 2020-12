Une arrestation pour trafic de drogues et recel à Shawinigan

Les policiers du poste de la MRC de Shawinigan de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination du crime organisé Mauricie, ont procédé hier à une arrestation et à une perquisition en matière de stupéfiants à Shawinigan.

La perquisition a été effectuée dans un logement de la 93e rue.

Un homme de 31 ans a été arrêté pour possession de stupéfiants aux fins de trafic et recel de plus de 5000$. Ce dernier est détenu et devrait comparaître au palais de justice de Shawinigan aujourd’hui.

Au cours de cette opération, les policiers ont saisi :

• Plus de 20 grammes d'une substance s'apparentant à de la cocaïne;

• Plus de 30 grammes de résine de cannabis;

• Une petite quantité de substance s'apparentant à du crystal meth, freebase et des méthamphétamines;

• Plus de 5000$ en argent canadien;

• Du matériel servant au trafic de stupéfiants.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.