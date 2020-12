Un spectacle de Noël recherché pour couper le souffle et la vie en pandémie

Avez-vous décoré votre maison ou vos logements cette année?

Si oui, L’Écho de Trois-Rivières vous invite durant le mois de décembre qui débute à participer à un concours amical de photos illustrant le travail que vous avez fait. Et vos choix.

Faites nous parvenir vos plus belles photos immortalisant le soin que vous avez mis pour embellir joyeusement votre demeure avec des décorations extérieures à l’adresse suivante : [email protected]

N’oubliez pas de nous mentionner vos noms et prénoms, ainsi que l’endroit précis où a été prise la photo et si possible, une brève description.

Les trois meilleures photos reçues chaque jour seront publiées et un gagnant sera déterminé le 23 décembre prochain, avec des mentions spéciales.