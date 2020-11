Mathieu Audet nommé directeur général de la Ville de Nicolet

La Ville de Nicolet se dit particulièrement fière d'annoncer la nomination de Mathieu Audet à titre de directeur général de la municipalité.

« Son expérience du monde municipal jumelée à son bagage de jeune gestionnaire ont fait pencher la balance en sa faveur. Nous avons senti que celui-ci incarne fort bien les valeurs que l'organisation s'est données depuis l'an passé (bienveillance, innovation, collaboration et coresponsabilité) », souligne la mairesse, Geneviève Dubois.

Monsieur Audet, détenteur d'un baccalauréat en enseignement au secondaire, d'un certificat en relations publiques et communication appliquée, en plus d'avoir complété divers cours de 2e cycle liés à l'éducation, est bien connu au Centre-du-Québec, alors qu'il a travaillé à la Ville de Drummondville pendant plus de 4 ans (dans des postes de directeur du développement et des relations avec le milieu, de directeur des communications par intérim et de directeur de cabinet.

Il a également œuvré dans le milieu de l'éducation comme enseignant, ainsi que comme assistant de recherche à l'Université de Sherbrooke.

« Je suis très heureux de me joindre à une équipe dynamique et dédiée qui a la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Nicolet à cœur. Le concours proposé par la Ville pour combler le poste de direction générale fut exigeant et rigoureusement élaboré : je peux néanmoins mentionner, à la lumière du processus vécu, que je suis fier de rentrer par la grande porte. Je compte maintenant me trouver, dans les plus brefs délais, un pied à terre à Nicolet », exprime avec entrain le nouveau directeur général, qui sera en poste à compter de la semaine prochaine.

Une quarantaine de candidats ont manifesté un intérêt pour occuper le poste laissé vacant depuis janvier dernier.

« J'en profite pour remercier très sincèrement tous ceux qui ont permis à la Ville d'œuvrer sans la présence d'un directeur général dans la dernière année, notamment notre directrice générale adjointe, Me Jacinthe Vallée qui a combiné sa tâche de directrice du Greffe à celle de plusieurs dossiers liés à la direction générale », ajoute la première magistrate nicolétaine.