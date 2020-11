L’alliance APTS-FIQ manifeste devant le bureau de circonscription du ministre Jean Boulet

Les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec (FIQ-SPSMCQ) ont manifesté leur mécontentement hier midi devant le bureau de Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et député de Trois-Rivières.

Les deux organisations, représentant près de 10 000 professionnels, techniciens et professionnelles en soins du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, ont tenu à rappeler au ministre Boulet qu’une grave pénurie de main-d’œuvre pèse sur le réseau de la santé et des services sociaux, et qu’il est urgent de mettre fin à la surcharge de travail qui en résulte.

« Nous négocions depuis plus d’un an. La pénurie de main-d’œuvre était criante bien avant que la pandémie ne vienne mettre le réseau de la santé et des services sociaux sous tension. Le gouvernement du Québec doit prendre les choses en main et offrir les mesures nécessaires pour rendre nos emplois attrayants, favoriser le recrutement et retenir les personnes d’expérience qui envisagent de quitter leur emploi », indique Véronique Neth, présidente de l’exécutif local de l’APTS du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Situation urgente

« Nous avons tenté de rencontrer monsieur Boulet plus tôt cet automne. Nous voulions aborder avec lui les problèmes de surcharge de travail et de pénurie de main-d’œuvre dans la région, mais il n’était pas disponible en septembre. La situation reste urgente et nous sommes toujours disponibles pour en discuter. Il faut trouver des solutions dans le cadre de la négociation nationale, mais aussi régler les problèmes locaux », ajoute Dominique Plante, vice-président du FIQ-SPSMCQ.

Les deux organisations syndicales ont conclu cette manifestation en appelant le ministre Boulet à prendre acte de leurs revendications et à faire valoir les intérêts des salariés du CIUSSS auprès de ses vis-à-vis : Sonia Lebel, présidente du Conseil du trésor, et Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe quelque 4 500 membres dans les différents établissements du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

De son côté, la FIQ-SPSMCQ représente plus de 5 000 professionnelles en soins infirmiers, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes sur le territoire.