Près de 1700 personnes accueillies virtuellement au Cégep de Trois-Rivières

Le Cégep de Trois-Rivières a tenu ses portes ouvertes les 3 et 4 novembre derniers, et ce, pour la toute première fois en mode virtuelle.

Cet événement, qui a mobilisé plus de 250 intervenants du collège, a permis à près de 1700 visiteurs d’explorer la quarantaine de programmes d’études offerts et de rencontrer en direct des enseignants et des étudiants.

Les futurs étudiants ont également eu l’opportunité d’en connaître davantage sur les services offerts au cégep en naviguant sur la plateforme ou en clavardant avec des professionnels.

Ainsi, par le biais d’échanges avec les programmes de même qu’en proposant des choix spécifiques dans une vidéo interactive, le collège a permis aux visiteurs d’alimenter leur réflexion sur l’offre de formation postsecondaire offerte au Cégep de Trois-Rivières.

« Malgré le contexte actuel, nous avions le souci de présenter une information claire, diversifiée et de qualité. En sortant des sentiers battus, l’ensemble de la communauté collégiale a mis son expertise et sa créativité à profit pour faire vivre à nos futurs étudiants des moments qui les aideront à cheminer dans le choix de leur formation et ainsi, concrétiser leur projet d’avenir », souligne Louis Gendron, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.

« Cet exercice a confirmé à nos futurs étudiants que nous sommes prêts à les accueillir en virtuel, mais que le moment venu, ils pourront constater la belle énergie qui est présente en personne », ajoute-t-il.

Plateforme disponible quelques semaines

Afin de permettre à un maximum de personnes d’explorer les programmes d’études du cégep, la plateforme de l’événement, qui inclut l’enregistrement des présentations de tous les programmes, sera accessible jusqu’au 30 novembre prochain.

Par ailleurs, les futurs étudiants qui aimeraient poursuivre leur réflexion sont invités à s’inscrire comme Étudiant d’un jour au www.cegeptr.qc.ca/futurs-etudiants/etudiant-dun-jour/.

Des plages horaires ont été rendues disponibles tout au cours du mois de novembre lors desquelles il sera possible de discuter virtuellement en toute simplicité avec des élèves et des enseignants afin d’en savoir plus sur le quotidien d’un étudiant du programme.