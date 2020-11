Cannabis illégal : 36 000 plants extérieurs saisis par la SQ en Mauricie durant l’été

Certains croient encore que la production de cannabis à des fins personnelles est légale et la Sûreté du Québec leur a rappelé que ce n'est pas le cas.

Les policiers ont saisi durant l’été 2020 plus de 36 000 plants de cannabis en culture extérieure en Mauricie (incluant les MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour).

De plus, 30 personnes ont été arrêtées en lien avec ces saisies.

Les policiers ont également localisé 10 000 plants en culture extérieure reliés à 68 permis de Santé Canada autorisant leur production.

En 2019, plus de 25 000 plants de cannabis en culture extérieure avaient été saisis en Mauricie et 22 personnes avaient été arrêtées.

Résumés d'arrestations

Voici quelques résumés d’arrestations effectuées à l’été 2020 :

Le 9 septembre, deux hommes de 24 ans et 28 ans ont été arrêtés pour production de cannabis dans le rang St-Charles à St-Léon-Le-Grand par des enquêteurs de la SQ du CSMRC Louiseville. Soixante et un (61) plants de cannabis ont été saisis (production extérieure). Les suspects ont été libérés et pourraient faire face à des accusations à une date ultérieure.

Le 10 septembre, un homme de 53 ans de La Tuque a été arrêté par des enquêteurs du poste de la SQ agglomération de La Tuque pour production de cannabis sur le chemin Contour-du-Lac-à-Beauce à La Tuque. Quarante-sept (47) plants de cannabis ont été saisis (production extérieure). Le suspect a été libéré et pourrait faire face à des accusations à une date ultérieure.

Le 11 septembre, un homme de 34 ans de La Tuque a été arrêté par des enquêteurs du poste de la SQ agglomération de La Tuque pour production de cannabis sur la rue Neault à La Tuque. Vingt-sept (27) plants de cannabis ont été saisis (production extérieure). Le suspect a été libéré et pourrait faire face à des accusations à une date ultérieure.

Le 16 septembre, deux hommes de 24 et 66 ans ont été arrêtés dans le Rang Petit-Bois à Pierreville pour production de cannabis par des enquêteurs de la SQ du CSMRC Louiseville. Deux cent quatre-vingt-neuf (289) plants de cannabis ont été saisis (production extérieure). Les suspects ont été libérés et pourraient faire face à des accusations à une date ultérieure.

Le 17 septembre, un homme de 37 ans de Yamachiche a été arrêté pour production de cannabis dans le rang Lamy à Yamachiche par des enquêteurs de la SQ du CSMRC Louiseville. Ce suspect a également été arrêté pour liberté illégale (mandat pour suspension de libération conditionnelle fédérale et réincarcération). Une femme de 38 ans et un autre homme de 34 ans ont également été arrêtés. Soixante-quatre (64) plants de cannabis ont été saisis (production extérieure). Deux des trois suspects ont été libérés et pourraient faire face à des accusations à une date ultérieure.

Le 18 septembre, un homme de 44 ans et un mineur de 14 ans ont été arrêtés dans le Rang du Grand Portage à St-Édouard de Maskinongé pour production de cannabis par des enquêteurs de la SQ du CSMRC Louiseville. Mille cinq cent quarante-huit plants (1548) de cannabis (production extérieure), 263 grammes de haschisch, 2 armes à feu et un véhicule (bien infractionnel) ont été saisis. Les suspects ont été libérés et pourraient faire face à des accusations à une date ultérieure.

Le 22 septembre, trois hommes de 31, 56 et 57 ans ont été arrêtés sur la rue Clément à St-Alexis-Des-Monts pour production de cannabis par des enquêteurs de la SQ du CSMRC Louiseville. Cent (100) plants de cannabis ont été saisis (production extérieure). Les suspects ont été libérés et pourraient faire face à des accusations à une date ultérieure.

Le 23 septembre, un homme de 41 ans a été arrêté sur le rang d’Orvilliers à Ste-Anne-De-La-Pérade pour production de cannabis par des enquêteurs de la SQ du CSMRC Louiseville. Quatre-vingt-neuf (89) plants de cannabis ont été saisis (production extérieure). Le suspect a été libéré et pourrait faire face à des accusations à une date ultérieure.

Autres interventions :

2 arrestations à St-Paulin, 2 sites (18 plants)

2 arrestations à St-Sylvère (21 plants)

1 arrestation à Bécancour (13 plants)

1 arrestation à Nicolet (20 plants)

2 arrestations à St-Sylvère (21 plants)

2 arrestations à St-Luc de Vincennes, 2 sites (101 plants)

5 arrestations à La Tuque, 4 sites (94 plants)

1 arrestation à Shawinigan (22 plants)