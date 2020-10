La CNESST couronne une entreprise du Centre-du-Québec

La Direction de la prévention-inspection Capitale Nationale et Centre-Nord de la CNESST tient à souligner qu’une entreprise de la région a été honorée lors du quinzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail le 29 octobre dernier.

Carbotech a été couronnée lauréat Argent dans la catégorie Innovation – Petites et moyennes entreprises.

Auparavant, les travailleuses et travailleurs de Carbotech, fabricant d’équipement et de matériel pour, entre autres, des scieries, des papetières et des mines, déposaient la toile sur le chargement du camion avec un chariot élévateur, puis ils grimpaient dans le chargement afin de l’étendre.

Ils devaient adopter une position contraignante et risquaient de glisser ou de tomber en effectuant la tâche.

Pour remédier à la situation, une potence a été créée et fixée aux fourches du chariot élévateur, permettant ainsi d’étendre la toile sans qu’un travailleur ait à monter dans le chargement.

Visages de la prévention

Point culminant d’un concours tenu à l’échelle du Québec, la remise de ces prix permet d’honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d’enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de souligner l’engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

Pour respecter les mesures sanitaires toujours en vigueur, la cérémonie de remise s’est tenue de manière virtuelle.