87 nouveaux cas de COVID-19 signalés en Mauricie et au Centre-du-Québec

Au cours des dernières 24 heures, les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont respectivement connu une augmentation de 53 et 34 nouveaux cas de COVID-19.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ajoute que le nombre de personnes rétablies de la COVID-19 aujourd’hui s’élève à 106.

Les hospitalisations ont à nouveau enregistré une baisse (-1) dans la dernière journée, portant le total à 18.

Cette diminution est survenue dans le secteur des soins intensifs qui compte actuellement 4 personnes hospitalisées.

Aucun nouveau décès n’est à déplorer dans la région.

Ouverture de la nouvelle clinique de dépistage à Shawinigan

La nouvelle clinique désignée de dépistage (CDD) de Shawinigan ouvrira officiellement ses portes le mardi 3 novembre prochain.

Celle-ci sera située au 3423, boulevard Royal, à Shawinigan, dans l’immeuble voisin de la Plaza de la Mauricie.

Au total, 300 dépistages par jour pourront y être effectués.

Comme pour les autres cliniques à grand volume, la CDD de Shawinigan sera ouverte 7 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h ainsi que le samedi et le dimanche, de 8 h à 16 h.

Accessibilité avec et sans rendez-vous

Pour avoir accès à un test de dépistage, la population est d’abord invitée à compléter l’outil d’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19. Si un dépistage est requis, la population est invitée à prendre rendez-vous en utilisant le portail Clic Santé ou en composant le 1 877 644-4545.

En plus d’offrir un très grand nombre de plages disponibles, la prise de rendez-vous est fort simple et très rapide.

De plus, cette méthode assure une plus grande sécurité, diminue le temps d’attente et évite de faire la file alors que les températures se refroidissent graduellement.

Il faut tout de même mentionner que l’option sans rendez-vous est toujours accessible et a été prolongée pour une durée indéterminée pour l’ensemble des cliniques de dépistage massif.

Voici l’horaire du sans rendez-vous pour chaque CDD :

• Drummondville – Lundi au vendredi de 8 h à 16 h (nouvelle horaire)

• Shawinigan – Lundi au vendredi de 9 h à 12h et 12 h 45 à 15 h

• Trois-Rivières – Lundi au vendredi de 13 h à 16 h

• Victoriaville – Lundi au vendredi de 10 h à 14 h

