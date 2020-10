5,5% d’augmentation de la criminalité l’an dernier à Trois-Rivières, surtout des fraudes

Le rapport annuel 2019 de la Direction de la police de Trois-Rivières est disponible au public et peut être consulté dès maintenant sur le site officiel de la ville de Trois-Rivières, sous la rubrique « sécurité du public ».

Ce document regroupe les statistiques des activités de la Direction de la police pour l’année 2019 et met en lumière les faits saillants et les réalisations du personnel. Il est remis annuellement au ministère de la Sécurité publique.

Globalement, l’année 2019 est marquée par une hausse de 5,5% de la criminalité sur le territoire, attribuable principalement aux plaintes de fraude qui représentent 131 dossiers de plus par rapport à 2018 et aux plaintes de voies de fait qui représentent 70 des 126 dossiers de plus reliés aux crimes contre la personne.

Les infractions reliées à un contexte de violence conjugale interpellent particulièrement les policiers, considérant que 40 des 126 dossiers supplémentaires sont en lien avec des problèmes conjugaux.

Bilan routier

En ce qui concerne le bilan routier, le rapport indique une baisse de l’ordre de 2,8% du nombre d’accidents et à une diminution de 7,9% du nombre de blessés, malgré une baisse de l’ordre de 6,8% d’émission de constats d’infraction.

L’année 2019 a été marquée par la préparation de la gestion de la relève. Près de 40 mouvements de personnel, conséquemment à des départs à la retraite, notamment au sein du personnel-cadre, ont débuté et se poursuivront sur une période de 2 ans.

À la suite d’une entente de partenariat intervenue en 2019 avec le CIUSSS-MCQ, le service a également intégré une travailleuse sociale au sein de son organisation afin d’améliorer l’offre de service à la population, particulièrement dans les interventions reliées à la santé mentale. Le projet-pilote se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2021.