Respect des mesures sanitaires: ce week-end, des bars et restaurants de la région seront visités

À compter d’aujourd’hui, jusqu’à dimanche, la division régionale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et l’équipe de santé au travail de la Direction de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ) feront équipe pour «soutenir les propriétaires de restaurants et de bars de la région» dans le respect des mesures.

Près d’une vingtaine de représentants de la CNESST et intervenants en santé publique rendront ainsi visite à certains établissements de Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières et Shawinigan afin de s'assurer du respect et de la bonne compréhension des mesures pour les milieux de travail.

Tel qu’observé ces derniers jours dans l’actualité provinciale, le non-respect des mesures dans certains bars et ses impacts récents sont inquiétants. Cette tournée de soutien vise donc à répondre aux questions des propriétaires et à les aider à adapter leurs pratiques. Le port des équipements de protection par le personnel, le lavage des mains, le respect de la distanciation sociale et la gestion des files d’attente font partie des points importants qui seront discutés. Des démarches similaires auront également lieu dans d’autres régions du Québec.