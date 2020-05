Dépistage : cinq nouvelles cliniques déployées dans la région

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ) déploie de nouvelles stratégies de dépistage de la COVID-19 afin d’augmenter le nombre de tests de dépistage communautaire. Pour ce faire, cinq nouvelles cliniques ouvrent leurs portes dans la région: à Nicolet, Louiseville, La Tuque, Parent et Fortierville.

Dans le contexte de déconfinement progressif qui s’est amorcé, le CISSS MCQ souhaite « assurer une vigie » afin de limiter la transmission du virus au sein de la population et intervenir rapidement en cas d’éclosion en rehaussant notre capacité de dépistage en proximité.

Cinq nouvelles cliniques de dépistage

C'est pourquoi le CISSS a annoncé l'ouverture prochaine de cinq cliniques désignées de dépistage (CDD) dans de nouveaux milieux, dont Nicolet, Louiseville, La Tuque, Parent et Fortierville.



Augmentation des tests de dépistage dans les cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) existantes : Victoriaville, Drummondville, Shawinigan et Trois-Rivières. Par des campagnes d’information, le CIUSSS MCQ souhaite rappeler aux gens de demeurer à l’affût de leurs symptômes et de se faire dépister si les symptômes de la COVID-19 apparaissent afin de prendre soin de leur santé, mais aussi de celle de leur entourage.

La nouveauté : le dépistage mobile à Drummondville dès demain

Dès demain, vendredi 15 mai, une nouvelle clinique de dépistage se déplacera dans des milieux spécifiques de Drummondville comme des résidences pour aînés, des entreprises, des écoles, des zones d’éclosion, etc.

L’équipe multidisciplinaire fera le tour de certains milieux pour sensibiliser les gens à l’apparition de symptômes et rappeler l’importance de se faire dépister. Elle pourra également sensibiliser la population aux impacts psychosociaux de la pandémie et ainsi apporter du support psychologique.

Le déploiement de cette nouvelle unité mobile a été rendu possible grâce à la collaboration de l’entreprise Girardin Blue Bird, de la ville de Drummondville, de la Fondation Sainte-Croix/Heriot et de Graphique Shadow. « Je tiens à remercier nos partenaires qui se sont mobilisés très rapidement pour contribuer à ce projet. Grâce à leur précieuse collaboration, nous serons en mesure d’offrir un service de proximité pour dépister rapidement la population et ainsi limiter la transmission du virus et ses impacts psychosociaux », a souligné Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale adjointe au CIUSSS MCQ.

Sans frais et sans rendez-vous

Cette clinique offrira un service sans rendez-vous et sans frais. Toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19 pourra se faire tester. Les personnes symptomatiques devront présenter leur carte d’assurance maladie sur place.

Entre 50 et 100 dépistages par jour pourront y être réalisés. Lorsque l’unité mobile se déplacera dans certains milieux, les intervenants inviteront la population des zones visitées à se faire dépister en sonnant à leur porte. Ils pourront valider avec eux leur état de santé physique, mais également leur bien-être psychosocial. En plus du dépistage, du soutien psychosocial sera offert sur place par des intervenants.

Les horaires de cette première unité mobile seront diffusés sur le site Internet www.ciusssmcq.ca et la page Facebook du CISSS.

D’autres cliniques de dépistage mobiles pourraient s’ajouter dans les prochains jours dans la région

« Détecter et tester la population est un des critères qui nous permettront de réaliser un déconfinement avec succès, indique le maire de Drummondville, Yves Grondin. Je salue donc l'engagement du CIUSSS MCQ à déployer de nouveaux centres de dépistage, dont un autobus mobile, afin d'aller à la rencontre de notre population »

Rester à l’affût des symptômes

Pour rappel, il est important de demeurer à l’affût des symptômes de la COVID-19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte de goût et d’odorat, fatigue soudaine).

Les personnes ayant des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19 doivent se faire dépister, soit en composant le 1 877-644-4545 ou encore en visitant la clinique de dépistage mobile.