Ottawa annonce finalement un coup de pouce financier pour les aînés

Critiqué de toutes parts pour avoir oublié les aînés après avoir aidé financièrement les entreprises, les travailleurs et les étudiants depuis le début de la crise du coronavirus, Ottawa annonce finalement un coup de pouce financier aux personnes âgées.

Cette aide pourra atteindre un maximum de 500 $, soit 300 $ pour les aînés admissibles à la sécurité de vieillesse (SV) et 200 $ additionnels pour ceux qui sont admissibles au supplément de revenu garanti (SRG).

Ce sera un paiement unique et non imposable, a précisé ce mardi le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos et 2,2 millions d’aînés devraient se qualifier pour recevoir ce montant selon lui.

Nouveaux Horizons

Le gouvernement fédéral a également annoncé l'élargissement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés grâce à un investissement supplémentaire de 20 millions de dollars. Cela appuiera les organismes qui réalisent des projets communautaires visant à réduire l'isolement, à améliorer la qualité de vie des aînés et à les aider à maintenir un réseau de soutien social.

Ottawa prolonge aussi temporairement les versements du SRG et de l'Allocation pour les aînés dont les renseignements sur le revenu en 2019 n'ont pas été évalués. Les aînés les plus vulnérables continueront alors de toucher leurs prestations durant cette période où ils en ont le plus besoin.

Pour éviter une interruption des versements, les aînés sont encouragés à fournir les renseignements sur leur revenu en 2019 dès que possible et au plus tard le 1er octobre 2020.

« En tant que travailleurs, voisins, parents, grands-parents, conjoints, proches aidants et bénévoles, les aînés du Canada ont façonné notre pays et, tous les jours, ils apportent leurs contributions à nos communautés, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau. Ils sont parmi les personnes les plus touchées par la COVID-19. C'est pourquoi nous leur fournirons de l'aide et travaillerons pour assurer leur sécurité. »

Une aide attendue

Les partis d’opposition, surtout le Bloc Québécois, pressaient le gouvernement Trudeau de venir en aide aux personnes âgées depuis quelques semaines.

Ce matin, la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) se disait inquiète face à l’inaction d’Ottawa, qualifiant de tristesse infinie qu’une aide tant attendue par de nombreux aînés soit sans cesse reportée.