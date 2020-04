COVID-19: La Mauricie et le Centre-du-Québec comptaient 13 nouveaux cas hier soir

Hier, le CIUSSS MCQ présentait un total de 1 169 cas* touchés par la COVID-19: 939 en Mauricie et 230 dans le centre-du-Québec.

Comme l'a expliqué ce lundi Carol Fillion, PDG du CIUSSS MCQ, «il va falloir apprendre à vivre avec le virus », en faisant référence au déconfinement graduel qui s'amorce. Cela, tout en continuant de se protéger.

Un point de vue appuyé par la Dre Lise-André Galarneau, microbiologiste et infectiologue au CIUSSS MCQ : « Par rapport à tout ce que l'on faisait au niveau des infections avant et qui fonctionnait, ici au CIUSSS, il faut se réajuster et en faire plus ».

Le port du masque est encouragé par la structure, en mesure additionnelle à la distanciation sociale. Par ailleurs, à la suite de l'annonce aujourd'hui par le gouvernement du Québec de la réouverture graduelle des écoles, la Dre Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique de la région, a appelé les parents à rester attentifs aux symptômes que pourraient développer leurs enfants, même si ces derniers sont nettement moins soumis aux effets du virus.

COVID-19 : 13 nouveaux cas hier

Ce lundi 27 avril au soir, dix nouveaux cas ont été recensés dans le Centre-du-Québec; il y a ainsi 230 personnes touchées au total. La comparaison des cas entre parenthèses est toujours faite avec le nombre de cas de la veille. Par ailleurs, les municipalités ne comptabilisant aucun cas ne sont pas mentionnées.

MRC d'Arthabaska : 19 cas (deux cas de plus)

- Victoriaville : 9 cas

- Chesterville, Kingsey Falls, Saint-Cristophe-d’Arthabaska, Saint-Rémi-de-Tingwick, Sainte-Clothilde-de-Horton, Saint-Élizabeth-de-Warwick et Wawick présentent toutes moins de cinq cas.

MRC de L’Érable : 0

MRC Bécancour : 17

- Bécancour : 15 cas

- Saint-Pierre-les-Becquets affiche moins de cinq cas.

MRC Nicolet-Yamaska: 10 (un de plus)

- Grand-Saint-Esprit, Nicolet, Saint-Célestin, Saint-François-du-Lac, Saint-Léonard-d’Aston et Sainte-Eulalie affichent moins de cinq cas.

Drummond : 184 (sept de plus)

- Drummondville: 147 cas (six de plus)

- Saint-Cyrille-de-Wendover: 12 cas

- Saint-Germain-de-Grantham: 11 cas.

- Durham-Sud, L’Avenir, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Bonaventure, Saint-Cyrill-de-Wendover, Saint-Eugène, Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Guillaume, Saint-Lucien et Wickham affichent moins de cinq cas.

Les mêmes données sont fournies pour la Mauricie:

MRC du Haut-Saint-Maurice : 0

MRC Mékinac : 51

- Saint-Tite: 34 cas

- Saint-Thècle: 5 cas

- Hérouxville : 5 cas.

- Saint-Adelphe, Saint-Roch-de-Mékinac et Saint-Séverin ont moins de cinq cas.

Des Chenaux : 29

- Notre-Dame-du-Mont-Carmel: 8 cas

- Saint-Maurice: 11 cas

- Saint-Narcisse: 8 cas.

- Batiscan et Saint-Stanislas ont moins de cinq cas.

MRC Maskinongé : 176

- Louiseville: 77 cas

- Maskinongé: 12 cas

- Saint-Boniface: 11 cas

- Saint-Étienne-des-Grès: 19 cas (un de plus)

- Saint-Paulin: 8 cas

- Saint-Sévère: 5 cas

- Yamachiche: 20 cas.

- Charrette, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Mathieu-du-Parc, Sainte-Angèle-de-Prémont et Saint-Ursule ont moins de cinq cas.

MRC de Shawinigan: 277 (un de plus)

MRC de Trois-Rivières : 406 (4 de plus).

Au total, 71 personnes sont hospitalisées: une seule est en soins intensifs. On déplore 92 décès, dont 42 au CHSLD Laflèche, 10 à Mgr Paquin et 40 dans les autres milieux.

Depuis le début de la crise, 597 personnes de la région se sont rétablies.

Situation dans les CHSLD

Depuis deux jours, les chiffres sont stables au CHSLD Laflèche: il y a 187 cas positifs, dont 106 résidents et 81 employés. À Mgr Paquin, les chiffres sont les mêmes que ceux dévoilés hier: les employés sont 17 à avoir le virus. Les résidents sont 25; il y a 42 cas au total au sein de cette structure.

Il y a deux nouveaux cas (résidents) au CHSLD Cooke, soit trois cas et toujours un au CHSLD Roland-Leclerc.

L'UCDG Cloutier-du Rivage présente onze résidents touchés et deux employés.

* Des travaux sont actuellement en cours au niveau de la base de données utilisée pour extraire l’information, ce qui explique la différence avec la donnée inscrite sur le site du gouvernement.