La question du jour du sondage est fort simple: Allez-vous faire du bénévolat comme le demande le premier ministre François Legault?

Plus que jamais, les organismes communautaires ont un rôle essentiel à jouer dans la crise que nous traversons pour répondre à des besoins de base.

Par exemple, à elles seules, les banques alimentaires sont devenues un élément charnière de maintien de cohésion sociale et de subsistance primaire. De même, les centres qui accueillent les itinérants et les démunies doivent redoubler les efforts d"appui. Les organisations communautaires sont également un soutien psychologique d'importance. Et l'appel du premier ministre Legault en est un de solidarité.

