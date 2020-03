Canadian Tire prend des précautions supplémentaires

À l’instar de plusieurs municipalités, organismes et entreprises, la bannière Canadian Tire est proactive face au Coronavirus. La chaîne qui possède aussi les stations d’essence Canadian Tire et L’Équipeur confirme prendre des précautions supplémentaires afin d’éviter la propagation de cette maladie.

Parmi ces mesures, nommons l'amélioration du nettoyage dans les magasins, la mise à disposition de désinfectants pour les mains et de lingettes sur les postes de travail et les lieux de rassemblement, et l'encouragement de pratiques d'hygiène rigoureuses parmi les membres l’équipe.

De plus, pour favoriser la distanciation sociale, la bannière limite les heures d’ouverture des magasins de certaines enseignes, comme Mark’s/L’Équipeur et SportChek. Avant de s’y rendre, il est recommandé de vérifier les heures d’ouverture.

Pour le moment, il est prévu de conserver les heures d’ouverture régulières dans les magasins Canadian Tire. Cela permettra au grossiste de fournir les essentiels dont les citoyens ont besoin.

« Nous avons également fait de notre mieux pour nous approvisionner des stocks de produits dont vous pourriez avoir besoin. J’avoue que les stocks de certains articles essentiels deviennent de plus en plus limités, et que pour les clients, c'est frustrant. Sachez que nous travaillons de concert avec nos fournisseurs pour assurer de nous réapprovisionner le plus vite possible », précise Canadian Tire dans une communication signée par le PDG, Greg Hicks.

Pour permettre à chacun d'obtenir ce dont il a besoin, bon nombre des magasins de la chaîne ont limité le nombre de produits très demandés, tels que les désinfectants pour les mains et le papier hygiénique, qu'un client peut acheter en une transaction.