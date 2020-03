Les Villes de Bécancour, Nicolet et Shawinigan ont informé la population des mesures préventives mises en place en raison de l’évolution du COVID-19. Suite aux recommandations et directives émises par le gouvernement et les autorités de la santé publique du Québec, des mesures ayant comme objectif de protéger ses employés et la population sont désormais appliquées.

À Bécancour

Les trois axes sur lesquels la Ville s’impliquera seront liés aux principes de précaution, de prévention et de limitation. Ainsi, les mesures demandées aux employés et citoyens sont d’appliquer les mesures d’hygiène courantes telles que le lavage des mains à l’eau tiède, l’application des règles de protection lorsque vous toussez, évitez les poignées de mains et accolades personnelles, limiter les visites dans les hôpitaux ou les centres d’hébergement de soins de longue durée dans les 14 jours suivant le retour d’un pays étranger ou si vous êtes malade.

De plus, des mesures de protection et prévention ont été prises envers le personnel de la Ville. Essentiellement, tous les employés ont accès à des produits d’hygiène tels que gants, masques,

gel antibactérien, mouchoir et désinfectants sur leur lieu de travail. Ce matériel est également à la disposition des citoyens visitant les bâtiments municipaux.

Une attention particulière est portée au ménage et à la désinfection des espaces publics et zones de rassemblements à l’intérieur des bâtiments municipaux. Des affiches de prévention sont placées également dans des endroits stratégiques.

La Ville assure qu’elle met tout en place pour assurer la continuité et la bonne tenue des services essentiels à la population telle que l’opération de la Centrale de traitement d’eau, ainsi que le déploiement du Service de sécurité incendie sur des interventions. Le Comité de mesures

d’urgence de la Ville de Bécancour s’est d’ailleurs déjà réuni à cet effet et maintiendra un calendrier de rencontres régulières durant cet épisode, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Nous travaillons de pair avec la Santé publique, ainsi que la Sécurité civile.

Bâtiments fermés et activités annulées

En raison des récentes mesures sanitaires prises par le gouvernement du Québec limitant les rassemblements de plus de 250 personnes, ainsi que l’annonce concernant les fermetures des écoles, les bâtiments et activités suivantes seront fermés ou annulés :

- Aréna Roland-Rheault sera fermé jusqu’à nouvel ordre;

- Les cours de natation municipaux, donnés au Faubourg Mont-Bénilde, sont reportés;

- Les conférences de presse tenues dans des édifices municipaux sont annulées, dès

maintenant;

- La soirée d’information sur les risques industriels du 17 mars, tenue à la SPIPB, est annulée;

- Gymnases scolaires seront fermés;

Les locataires, clients, employés liés à ces fermetures et annulations peuvent, dès maintenant,

contacter le Service à la communauté sur les heures d’ouverture de l’hôtel de ville, afin de discuter et valider des modalités techniques engendrées. En raison de l’évolution de la situation,

d’autres annonces pourront survenir dans les prochains jours concernant les rassemblements et

activités.

La Ville a insisté sur la responsabilité des organisateurs, organismes et citoyens à respecter les

consignes du gouvernement tant qu’au maintien des rassemblements et à faire preuve de jugement à cet égard.

La Ville de Bécancour fera une mise à jour régulière des mesures de prévention mises en œuvre

pour cette situation (COVID-19). D’ailleurs, une section du site Internet de la municipalité sera

dédiée à cet effet (www.becancour.net) et y affichera les dernières actualités. Les communications municipales se feront de concert avec les informations obtenues des autorités en santé publique du Québec.

À Nicolet

La Ville de Nicolet annonce qu’en plus de la fermeture du Centre sportif de l’école nationale de police du Québec pour une durée indéterminée, elle suspend les activités d’animation à la bibliothèque H.-N.-Biron (mais maintiens, pour le moment, le service de prêt).

Les Services à la communauté annulent aussi la période d’inscription prévue demain pour les cours de natation, mais précisent que les inscriptions en ligne sont possibles et facilement accessibles via l’onglet Voilà du site Internet de la Ville au www.nicolet.ca

Pour le moment, les activités de l’Aréna Pierre-Provencher sont maintenues (sauf celles déjà annulées par certaines associations sportives).

Nous sommes conscients des inconvénients liés à cette situation, mais devons, comme bien d’autres endroits, prioriser la santé publique pour tenter de réduire les risques de propagation du virus.

La Ville de Nicolet continuera d’évaluer quotidiennement la situation et ajustera ses activités en conséquence.

À Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe les citoyens du resserrement des mesures de prévention en raison de la progression du coronavirus (COVID-19). La Ville a décidé de fermer, dès demain matin, ses installations de loisirs. Ces nouvelles mesures ont été prises en fonction des recommandations reçues des autorités de santé publique du Québec afin de protéger le public et son personnel.

Mesures préventives

Dans un premier temps, il est demandé au personnel et aux citoyens d’appliquer les mesures de prévention de base soit : Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes;

Observer les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez;

Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage de pratiques alternatives;

Éviter de rendre visite aux personnes dans les hôpitaux ou les centres d’hébergement de soins de longue durée dans les 14 jours suivant le retour d’un pays étranger ou si vous êtes malade. « Nous demandons à notre personnel d'éviter tout voyage à l’extérieur du pays », ajoute Me Yves Vincent, directeur-général de la Ville de Shawinigan. « De plus, nous annulons tous les déplacements professionnels pour des formations, colloques ou congrès à compter de maintenant et jusqu’à nouvel ordre. Les autres déplacements professionnels doivent être annulés s’ils sont jugés non-essentiels. » La Ville de Shawinigan informe de l’annulation de la Mission économique à Bordeaux prévue par le Service de développement économique et le Digihub au début du mois d’avril. Afin de prévenir la progression du coronavirus (COVID-19), la Ville de Shawinigan a mis en place des mesures particulières et a invité ses partenaires et gestionnaires d'immeuble sous mandat de gestion à appliquer ces mêmes mesures : Nettoyer fréquemment et après chaque activité les aires publiques : poignées de porte, mains courantes, interrupteurs, comptoirs de services, comptoirs de lavabos, comptoirs et robinets de salles de bains, etc.;

Faire respecter les règles d’hygiène recommandées par le gouvernement du Québec : toussez dans votre coude, jetez vos mouchoirs à la poubelle, lavez vos mains;

Maintenir en place l'affichage préventif fourni par le gouvernement du Québec et installé par la Ville.

La Ville de Shawinigan fera une mise à jour régulière des mesures de prévention mise en œuvre en raison de la progression du coronavirus (COVID-19) en fonction des informations que nous obtiendrons des autorités en santé publique du Québec.

Établissements fermés

Ainsi, les arénas Gilles-Bourassa, Émile-Bédard, Grand-Mère ainsi que le curling municipal, seront fermés dès demain matin pour le reste de la saison et les surfaces glacées seront retirées. Quant au Centre Gervais Auto, il sera également fermé à compter de demain matin, toutes ses activités seront suspendues. Toutefois la surface glacée sera conservée jusqu’à une décision finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à propos de sa saison en cours.

Les six bibliothèques publiques de Shawinigan seront fermées à compter de demain matin pour une durée indéterminée. Les délais de retour pour les livres sont suspendus jusqu’à la réouverture. Les usagers sont invités à retourner leurs prêts aux différentes chutes à livre.

La piscine municipale intérieure du Centre des arts sera fermée dès demain matin pour une durée indéterminée. Les activités, cours et bains libres qui devaient y avoir lieu sont suspendus.

Les inscriptions aux activités de loisirs pour la session printemps-été 2020 sont suspendues pour une période indéterminée.

L’hôtel de ville demeure ouvert au public. Toutefois, la Ville de Shawinigan demande à ses citoyens d’utiliser, de préférence, les services en ligne, les courriels et les appels téléphoniques.

Enfin, nous demandons aux citoyens d’être rigoureux dans l’application des mesures de prévention de base soit :

- Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes;

- Observer les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez;

- Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage de pratiques alternatives;

- Éviter de rendre visite aux personnes dans les hôpitaux ou les centres d’hébergement de soins de longue durée dans les 14 jours suivant le retour d’un pays étranger ou si vous êtes malade.

La Ville de Shawinigan fera une mise à jour régulière des mesures de prévention mise en œuvre en raison de la progression du coronavirus (COVID-19) en fonction des informations que nous obtiendrons des autorités en santé publique du Québec.

Les citoyens peuvent s’abonner à l’infolettre de la Ville pour recevoir les communiqués. Vous pouvez aussi télécharger l’application Carecity sur votre appareil mobile pour rester branché. Toute l’information se trouve sur le site web shawinigan.ca.

Il est possible de joindre le Service aux citoyens sur les heures normales d’ouverture en composant le 819 536-7200 ou en écrivant un courriel à [email protected]

Ligne Info-Coronavirus : 1 877 644-4545

Ligne Info-santé : 811.