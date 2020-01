Lancement de l’appel de candidatures des Prix du Québec 2020

Depuis plus de 40 ans, le gouvernement du Québec met en lumière ses plus grands scientifiques. Les Prix du Québec constituent la plus haute distinction attribuée par le gouvernement du Québec en reconnaissance d’une carrière remarquable en culture ou en science.

Chaque année, huit prix culturels et sept prix scientifiques sont décernés. Parmi les prix scientifiques, un prix Relève scientifique est aussi remis à une personnalité de 40 ans ou moins s’étant illustrée en science.

Vous connaissez une personne remarquable qui a contribué à la progression de la recherche et le développement en milieu industriel? Faites-nous découvrir ses réalisations! Son nom pourrait s’ajouter à la liste prestigieuse des récipiendaires du prix Lionel-Boulet des Prix du Québec.

Comment candidater ?

Soumettez la candidature d’une personne au parcours exceptionnel en recherche et développement en milieu industriel d’ici le 16 mars 2020 pour le prix Lionel-Boulet. Une bourse est remise aux récipiendaires.