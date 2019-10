La Fondation du Cégep de Trois-Rivières lance nouveau budget participatif

Forte d’une expérience de plus de 40 ans en attribution de fonds au sein du collège, la Fondation du Cégep de Trois-Rivières a récemment décidé de laisser souffler un vent de changement. En effet, celle-ci a choisi de doter la Fondation d’une formule unique au Québec, soit un budget participatif propre au collège.

Voulant suivre la tendance qui gagne en popularité, la nouvelle direction de la Fondation, appuyée par son Conseil d’administration, a choisi ce cadre normatif afin de distribuer une partie de ces fonds disponibles pour les nouveaux projets au collège.

« C’est une réelle tendance de faire participer les communautés quant aux choix d’attribution budgétaires. Ici, on se perçoit comme un village, il allait donc de soi que cette idée, encore très peu rependue, soit implantée au collège. C’était un réel désir du Conseil d’administration et de la nouvelle direction d’en faire plus et d’en redonner plus à la population collégiale. Cette idée allait donc dans le sens de notre vision, mais elle s’inscrivait surtout parfaitement à l’intérieur de notre mission. » a commenté Nicolas Courcy, Président de la Fondation.

Un budget de 10 000 $ réservé aux employés du Cégep

L’équipe de la Fondation a fait plusieurs recherches et consulté, plus localement, la Ville de Nicolet pour connaître les méthodologies dans l’application d’un budget participatif. Par la suite, l’équipe a évalué les meilleures façons d’appliquer le tout à l’intérieur de l’écosystème du collège.

Finalement, une grille de pondération propre aux besoins spécifiques du collège a pu voir le jour afin d’assurer la pérennité et l’exécution des projets. « Cette année, puisqu’il s’agit en quelque sorte d’un projet pilote, ce budget de 10 000 $ est réservé pour les idées émanent des employés du Cégep, mais si la participation est intéressante, nous sommes ouverts à revoir et bonifier la pratique et à l’ouvrir à toute la population collégiale. Nous recueillerons les idées officiellement dès le 20 janvier à partir du formulaire disponible sur notre site web et la période de vote sera du 17 avril au 1er mai afin d’espérer une réalisation dès juin 2020! » s’enthousiasme Marie-Christine Vézina, Directrice de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières.





La politique, la grille et le formulaire sont disponibles sur le site web de la Fondation.