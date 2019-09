Nomination de Marie-Pier Allard au poste de conseillère en développement régional

Les membres de la Table des élus de la Mauricie sont heureux d’annoncer la nomination de Marie-Pier Allard au poste de conseillère en développement.

Bien connue en Mauricie, Marie-Pier Allard cumule plus de dix années d’expérience en développement local et régional. Mme Allard était coordonnatrice des projets au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé depuis 2014, où elle a établi des liens avec plusieurs intervenants socioéconomiques, des élus et des entreprises du territoire.

Ses expériences au Forum jeunesse Mauricie à Trois-Rivières et au Centre local de développement de la MRC de D’Autray à Berthierville l’ont également amenée à analyser différents projets régionaux et animer plusieurs comités de concertation.

Poursuivant une formation universitaire en administration des affaires, spécialisée en développement économique et gestion de projets, Marie-Pier Allard pourra soutenir la mobilisation des acteurs des milieux municipaux, institutionnels et communautaires dans une dynamique d’engagement et d’action pour le développement de la Mauricie.

Mme Allard a été officiellement présentée aux élus et acteurs socioéconomiques de la Mauricie le 12 septembre dernier, lors d’une importante rencontre visant à déterminer les priorités régionales.