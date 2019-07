Info-travaux : viaduc Saint-Marc

La Ville de Shawinigan avise les citoyens que des travaux de pavage seront effectués à l’intersection des avenues Saint-Marc, de la Station, Hemlock, des Cèdres et de la Transmission ainsi que sur une voie de l’avenue Saint-Marc en direction nord. Les travaux se dérouleront le mercredi 24 et le jeudi 25 juillet, entre 7 h et 18 h.



Une circulation en alternance avec signaleurs est prévue. La Ville invite les automobilistes à prévoir plus de temps lors de leurs déplacements, à redoubler de vigilance près des chantiers routiers et, si possible, à emprunter un chemin alternatif.



Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Programme annuel d’asphaltage de rues pour 2019.