La Clinique chiropratique Bellerive de Shawinigan change de mains

La relève de la Clinique chiropratique Bellerive est maintenant assurée grâce à Dre Stéphanie Germain, chiropraticienne, qui œuvre au sein de l’entreprise depuis plus de trois ans. La clinique, une entreprise familiale, appartenait depuis plusieurs années à Dr Claude Bellerive, chiropraticien, qui a officiellement pris sa retraite en avril dernier, après 40 ans de pratique.

Pour Dre Germain, il était tout naturel de prendre les rênes de l’endroit.

« Je suis dans un processus de relève de l’entreprise avec Dr Bellerive depuis deux ans et l’annonce d’aujourd’hui vient vraiment concrétiser le souhait que nous avions. Je le remercie d’ailleurs pour la confiance qu’il me porte et je suis très emballée à l’idée de poursuivre la mission de la clinique », a mentionné Dre Stéphanie Germain, chiropraticienne.