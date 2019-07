Une nouvelle succursale de L'Entre-Jeux (Jouets Frimousse) à Shawinigan cet automne

L’automne marquera l’arrivée d’une nouvelle boutique de jeux et jouets à Shawinigan sous la bannière L’Entre-Jeux, dont fait partie Jouets Frimousse de Trois-Rivières.

« Nous sommes emballés de pouvoir ouvrir une nouvelle boutique en Mauricie et d’avoir la chance de faire vivre notre passion aux gens de Shawinigan », précisaient Éric Leclerc et Véronique Déry, deux des copropriétaires de L’Entre-Jeux qui sont également des figures bien connues des clients de Jouets Frimousse.

Avec une superficie d’un peu plus de 2000 pieds carrés, la boutique L’Entre-Jeux de la Plaza de la Mauricie offrira une sélection inégalée de jouets et de jeux de société à la population de Shawinigan et des environs.

« Les clients qui nous visiteront auront accès, à travers la vaste sélection présente dans le réseau des boutiques L’Entre-Jeux, à plus de 15000 produits différents, disponibles sur place pour la plupart ou encore sur commande spéciale. Nous nous assurerons entre autres de toujours avoir en magasin les produits les plus populaires ainsi que les classiques indémodables », rappelait Isabelle Landry, copropriétaire du groupe et directrice des achats pour l’organisation.

Les travaux d’aménagement du local du centre commercial bien connu de Shawinigan seront amorcés sous peu en vue de l’ouverture prévue pour septembre-octobre 2019. L’Entre-Jeux a choisi de faire appel à Michel Lemay de 8 Design pour préparer un concept de boutique dynamique et résolument moderne qui plaira aux enfants et à leurs parents en mettant l’accent sur des couleurs vives, mais aussi en offrant des espaces où les jeux et jouets seront mis en valeur.

Il s’agit de la première boutique L’Entre-Jeux qui sera située dans un centre commercial. « Nous avons l’intention de faire vibrer la Plaza de la Maurice avec toute l’énergie que les gens nous connaissent déjà dans nos boutiques de Mascouche, Joliette et Trois-Rivières. Comme dans chacun de nos magasins, nos clients de Shawinigan seront assurément emballés par nos prix compétitifs et par notre programme de fidélité, le plus avantageux dans l’industrie! », disait avec enthousiasme Olivier Ménard, copropriétaire et directeur général de L’Entre-Jeux

À propos de L’Entre-Jeux

Le groupe L’Entre-Jeux est né de la fusion entre Jouets Frimousse et les boutiques L’Entre-Jeux le 1er février 2018. Le site Internet transactionnel www.lentrejeux.com propose à ses clients près de 12 000 produits différents, les ventes émanant de son centre de distribution situé à Trois-Rivières.

L’Entre-Jeux est en croissance depuis plusieurs années grâce, entre autres, au service- conseil hors pair, au développement de la ligne de produits dédiés aux enfants ayant des besoins particuliers, à la location et l’animation de jeux de société, au service aux entreprises pour les fêtes de Noël, etc. L’entreprise participe aux grands événements du domaine du jeu de société et du jouet tel que le salon du Jouet de New York ou le Salon international du jeu d’Essen en Allemagne.

De larges sections des boutiques L’Entre-Jeux sont consacrées aux marques prestigieuses comme Lego, Playmobil, Melissa and Doug et Corolle. Du hochet aux jetons de poker, de la magie à la fabrication artisanale de colliers, des expériences scientifiques aux jeux de société les plus recherchés, L’Entre-Jeux a tout pour satisfaire l’enfant en chacun de vous!

Le groupe L’Entre-Jeux compte actuellement près de 40 employés.