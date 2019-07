Un printemps chargé pour l’organisme Bassin versant Saint-Maurice!

Le 13 juin dernier avait lieu, dans le cadre du mois de l’eau, la première édition de l’activité citoyenne de consultation et d’échanges sur le thème de l’eau, organisée par Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM). Une quinzaine de participants se sont donc réunis à l’Auberge Gouverneur Shawinigan afin d’appuyer l’organisme dans la poursuite de son objectif de priorisation des problématiques liés aux enjeux présents sur son territoire d’intervention.

Afin de poursuivre cet objectif et de permettre aux citoyens(nes) d’avoir un droit de parole en ce qui concerne les problématiques territoriales liées à l’eau, BVSM a également mis sur pied un sondage qui permet, au même titre que l’activité citoyenne, de sélectionner les problématiques qui sont les plus importantes. En y répondant, les résidents(es) du territoire du bassin versant de la rivière Saint-Maurice courent la chance de remporter de nombreux prix liés à la gestion de l’eau potable à la maison (barils récupérateurs d’eau de pluie et trousses d’économie d’eau potable). Voici le lien pour accéder au sondage : www.bvsm.ca/consultation.

Cette initiative s’intègre dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.

Le logo de BVSM s’est refait une beauté

Créé en 1991 et alors connu sous le nom de CGDBR (Corporation de gestion du développement du bassin de la rivière Saint-Maurice), l’organisme de Bassin versant (OBV) a changé de nom et de vocation suite à l’adoption de la Politique nationale de l’eau du Québec en 2002. Depuis la création de l’OBV tel qu’on le connaît aujourd’hui, BVSM utilise le même logo. En 2019, l’heure est au changement! Suivant les volontés de la table de concertation de l’organisme, le logo de BVSM a subi une cure de rajeunissement.

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle identité visuelle et nous remercions chaleureusement l'agence Bleu Forêt communication qui en est l'auteure. Ce logo fait référence à plusieurs éléments distinctifs de notre territoire tels que les chutes du Diable, les montagnes et les forêts qui bordent la rivière Saint-Maurice ou encore l'historique de la drave sur ce cours d'eau » mentionne Stéphanie Chabrun, directrice générale de BVSM.

Assemblée générale annuelle des membres de BVSM

Le 20 juin dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres de BVSM au Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice, à Trois-Rivières. Une vingtaine de personnes étaient donc présentes à ce rassemblement annuel qui permet de présenter, entre autres, les états financiers et les projets de l’année antérieure aux membres. Il est possible pour les citoyens(ne) de devenir membre de l’organisme au coût de 10 $. Pour plus d’information, consultez notre site Internet au www.bvsm.ca.