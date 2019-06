La Fondation de la FMSQ accorde 35 815 $ à deux organismes de Trois-Rivières

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a le plaisir d’annoncer l’octroi d’un soutien financier totalisant 35 820 $ à deux organismes de Trois-Rivières pour la réalisation de projets permettant d’offrir du répit aux proches aidants. Il s’agit de L’Évasion, service de gardiennage et de répit et de l’Association des handicapés adultes de la Mauricie.

« On oublie trop souvent que les proches aidants ont un rôle exigeant. Pourtant, jour après jour, ils consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur autonomie. Ils se donnent sans compter et n’attendent rien en retour. Depuis sa création en 2012, notre Fondation appuie leur cause et cherche à leur offrir un peu de répit. Permettant aux proches aidants de profiter d’un véritable temps d’arrêt, les deux projets que nous appuyons aujourd’hui atteignent parfaitement cet objectif, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à leur réalisation », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.

L’Évasion, service de gardiennage et de répit

La FFMSQ accorde un soutien financier de 28 135 $ à L’Évasion, service de gardiennage et de répit pour l’achat de matériel spécialisé et la réalisation de son projet de rénovation de sa maison de répit accueillant des enfants de 0 à 16 ans ayant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Avec cet appui, l’organisme pourra remplacer la fenestration de la maison, restaurer son patio extérieur pour qu’il soit mieux adapté aux besoins de sa clientèle. De plus, l’aide versée permettra l’achat d’un lève-personne qui facilitera la vie des intervenantes qui travaillent auprès de la clientèle.

« La grande générosité de la Fondation de la FMSQ nous permettra d’améliorer nos services auprès de nos familles et de pouvoir poursuivre notre mission qui consiste à offrir du répit, tout en veillant au bien-être de notre clientèle. Il est important pour nous de rendre chacune des personnes que nous côtoyons heureuses et cela ne serait pas possible sans cette précieuse aide. Merci mille fois pour ce moment de repos! » a souligné Madame Danie Juneau, directrice de l’organisme.

Fondée en 1998, L’Évasion, service de gardiennage et de répit, a pour mission d’éviter l’épuisement parental, de sécuriser les parents en proposant des gardiens compétents, formés et supervisés; de favoriser le maintien de la personne handicapée dans son milieu naturel; et d’assurer stabilité et satisfaction par le pairage famille-gardien.

L’Association des handicapés adultes de la Mauricie

L’Association des handicapés adultes de la Mauricie obtient un soutien financier de 7 680 $ de la FFMSQ pour la réalisation d’un camp de répit estival d’une durée de trois jours auquel participeront 15 personnes vivant avec un handicap. L’aide versée par la FFMSQ couvrira les frais de séjour et d’activités des participants.

Fondée en 1951, l’Association des handicapés adultes de la Mauricie a pour mission de promouvoir et de sauvegarder les droits des personnes handicapées par le biais d’activités diverses.