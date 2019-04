Cinq citoyens honorés pour leur contribution au rayonnement de la Ville de Shawinigan

Le conseil a procédé à la remise de certificats pour des « Mentions du maire » lors de la séance publique d’hier soir. Le maire Michel Angers a fait la lecture de ces mentions, destinées à des citoyens qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la Ville de Shawinigan. Puis, des conseillers ont remis les certificats à chacune des personnes honorées.

Voici les textes de présentation des Mentions du maire de la séance publique du mardi 9 avril 2019.

Monsieur Louis Gagnon

Félicitations à monsieur Louis Gagnon, qui a été nommé en octobre dernier président du groupe Mercer pour le Canada et les États-Unis, une firme de consultation en ressources humaines et en services financiers. Établi à New York, monsieur Gagnon dirige 5 400 employés, qui fournissant des services à plus de 9 000 clients canadiens et multinationaux. Au cours des 30 dernières années, monsieur Gagnon a occupé divers postes de direction chez Mercer. Il s’est spécialisé en innovation, en motivation d’équipes et en relations avec la clientèle. Il s’est également dévoué à aider les communautés locales dans le cadre de diverses activités philanthropiques. Même s’il a vécu un peu partout dans le monde, monsieur Gagnon se plaît à dire que, chaque fois qu’il revient à Shawinigan, il se sent de retour à la maison !

Charlie Doiron

Félicitations à Charlie Doiron, tête d’affiche du Nouvelliste en février et jeune femme très engagée socialement dans différentes sphères de sa communauté. Élève de secondaire V, Charlie est bénévole au Club de patinage artistique Ook-Pic depuis qu'elle a huit ans. Elle assiste les entraîneurs auprès des petits patineurs, à chaque dimanche. Elle s’implique aussi lors de compétitions de patinage. Par ailleurs, Charlie fait partie de l'équipe de basketball de l'école et donne des leçons de piano le samedi matin. Elle a également participé au programme Sunny Action, auprès des personnes âgées en CHSLD. En 2018, le Centre d'action bénévole de Grand-Mère lui a décerné le prix du Bénévolat jeunesse lors de son gala annuel.

Raphaël Brûlé, Kathie Bourque et Jordan Marcouiller

Félicitations à trois jeunes athlètes de Shawinigan qui se sont brillamment illustrés à la 54e Finale des Jeux du Québec, qui se tenait à Québec en mars dernier.

En effet, Raphaël Brûlé et Kathie Bourque, du Club de judo Ghishintaido, se sont vus respectivement octroyer la médaille d’or chez les moins de 46 kg et la médaille de bronze chez les plus de 63 kg. De plus, Jordan Marcouiller, du Club de judo Shawinigan, s’est mérité la médaille de bronze chez les plus de 73 kg. Les trois Shawiniganais faisaient partie de la délégation de la Mauricie, qui a récolté un total de 30 médailles, toutes disciplines confondues.