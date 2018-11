Dans la nuit du 3 au 4 novembre, il faudra reculer l’heure partout au Québec

Depuis cent ans, soit 1918, il existe une tradition au Québec qui veut que l’on change l’heure deux fois par année. On avance l’heure au printemps à l’approche de l’été et on la recule à l’aube de l’hiver. Cette année, c’est dans la nuit du 3 au 4 novembre, on gagnera une heure de sommeil.

La coutume veut que l’on avance ou recule les horloges de la maisonnée à 2h du matin. Cependant, plusieurs se prêtent à cet exercice avant de se mettre au lit. Notons que les téléphones cellulaires et autres appareils connectés aux satellites de télécommunication s’ajusteront au nouvel horaire par eux-mêmes.

Mais d’où vient cette tradition centenaire? Elle est née au cours de la Première Guerre mondiale. À l’époque, la Chambre des Communes du Canada a adoptera Loi concernant l’utilisation de la lumière du jour. Son objectif? Économiser l’électricité et maximiser la période d’ensoleillement.

Cette loi a été en vigueur de nombreuses décennies avant d’être modifiée en 2006. À ce moment, le Canada a entériné la Loi sur le temps légal. Celle-ci visait à normaliser l’heure entre le Canada et les États-Unis. Pourquoi? Car ceux-ci venaient d’adopter l’Energy Policy Act of 2005 ayant pour mission d’économiser l’énergie dans un but environnemental.

Depuis la dernière décennie, la période d’heure avancée est plus longue puisqu’on avance l’heure 4 ou 5 semaines plus tôt. Auparavant, on avance l’heure le premier dimanche d’avril alors que maintenant, cette opération est effectuée le deuxième dimanche de mars.