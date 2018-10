Sales Factory aide les entrepreneurs québécois à vendre sur Amazon

Les associés de l’agence Sales Factory, messieurs Sacha St-Hilaire et Jean- François Berthiaume, sont fiers d’annoncer leur ouverture officielle. Cette entreprise se démarque par ses services axés exclusivement sur la mise en marché et la gestion de boutiques sur les diverses plateformes d’Amazon, telles qu’Amazon.ca et Amazon.com.

« Ce projet répond à un besoin réel des manufacturiers et distributeurs québécois désirant développer leurs affaires en ligne. Depuis mes tout débuts sur Amazon, j’ai toujours cherché à aider et épauler mes clients dans leur croissance commerciale. Aujourd’hui, nous concrétisons cette vision à une échelle plus importante en démarrant Sales Factory, un partenaire de choix pour le développement des affaires », mentionne M. Sacha St-Hilaire, associé chez Sales Factory.

Amazon est le plus grand site Web de vente en ligne au monde et de nombreuses entreprises québécoises accusent un retard non négligeable sur le commerce électronique. Le manque d’offre québécoise et canadienne en ligne amène les consommateurs d’ici à acheter auprès d’entreprises étrangères, ce qui crée un phénomène bien connu d’évasion commerciale.

« Avec mon expérience en agence, j’ai pu constater que de nombreuses entreprises aspirent à prendre une plus grande place en ligne, mais ne savent pas par où commencer ou n’ont tout simplement pas les résultats espérés. De son côté, Amazon s’accapare un dollar vendu sur deux sur le Web, l’opportunité d’affaires est donc tout aussi bien définie pour nos clients que notre agence », indique M. Jean-François Berthiaume, M.B.A. Affaires électroniques, B.A.A. Marketing, associé chez Sales Factory.

Ce projet vise tout particulièrement à augmenter significativement les ventes en ligne de leurs clients et se positionner pendant que le temps y est encore opportun.

DES PREMIERS MANDATS CONCLUANTS ONT MENÉ À LA CRÉATION DE L’AGENCE

La nouvelle agence a trouvé ses fondements lors des premiers mandats d’un de ses associés pour l’entreprise dont il est copropriétaire et, à la suite de ses succès, des clients de la région.

« Les tactiques de mise en marché apprises au courant des dernières années permettent à chacun de nos clients d’enregistrer des ventes importantes représentant une portion plus que significative de leur chiffre d’affaires », souligne avec intérêt M. Sacha St-Hilaire.

L’ajout de cette gamme de service permettra aux entreprises de profiter plus aisément du succès commercial d’Amazon. Les résultats enregistrés sont loin devant ce que l’on peut s’attendre d’un site de vente en ligne. « Un taux de conversion d’un (1) pour cent, soit une vente pour 100 visiteurs, est assez habituel pour un site Web transactionnel. Sur Amazon, nos clients enregistrent une moyenne de 15 à 25% de conversion allant même parfois jusqu’à plus de 40% de taux de conversion. Autrement dit, 15 à 25 ventes sont enregistrées pour 100 vues d’une fiche produit. Les standards ne sont clairement pas les mêmes et les visiteurs sont au rendez-vous », mentionne M. Jean-François Berthiaume.

Les promoteurs voient grand puisque le secteur de commerce électronique est en pleine croissance et que les accords internationaux avec le Canada se multiplient. L’entreprise travaille actuellement à obtenir des mandats avec des entreprises au Québec, mais également à l’extérieur de la province.

L’AVANCE D’AMAZON S’INTENSIFIE

Au Québec seulement, Amazon compte déjà plus de 500 000 adultes abonnés à son service Amazon Prime qui assure une livraison en deux jours ouvrables et crédite les frais de livraison pour un large éventail de produits. Malgré l’adoption lente des Québécois, près de six (6) cyberacheteurs sur dix (10) ont acheté sur Amazon en 2017 selon une étude du CEFRIO.

« En 2018, Amazon s’accaparera 49% de l’ensemble des ventes en ligne aux États-Unis et plus de 53% sont anticipés pour 2019. Selon eMarketer, une référence mondiale au niveau statistique, 80% de la croissance des ventes en ligne sera attribuable à Amazon en 2018.

C’est donc dire que d’être présent sur la plateforme s’avère stratégiquement incontournable. De plus, au-delà d’assurer une présence, être performant l’est encore davantage, car il n’y a pas place à l’improvisation avec le site Web au grand potentiel. », indique M. Jean-François Berthiaume, associé chez Sales Factory.

UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

L’entreprise collabore avec des courtiers en douane, traducteurs, graphistes et photographes pour offrir un service à toute fin pratique clé en main. Deux entrepreneurs se trouvent à la tête de l’entreprise, soit Jean- François Berthiaume et Sacha St-Hilaire.

Jean-François Berthiaume (M.B.A. en affaires électroniques, B.A.A. en marketing) est responsable du développement des affaires et des stratégies Web hors Amazon autant pour l’agence que les clients. Sa principale force réside dans sa compréhension des enjeux d’entreprise et à percevoir les opportunités d’affaires pour conduire des réflexions stratégiques et tactiques approfondies pour le développement de marché. Sa carrière dans le secteur collégial est encore active avec des projets de promotions et de marketing Web pour le Cégep de Trois-Rivières et l’enseignement de cours associés au domaine dans le même collège.

Sacha St-Hilaire est entrepreneur copropriétaire d’entreprises de fabrication et d’importation avec des lignes directrices de commerce en ligne depuis plus d’une dizaine d’années et a géré ses premières ventes Amazon dès ses débuts en affaires. Il travaille principalement sur la configuration, le lancement de produits, la gestion et l’optimisation des boutiques Amazon canadiennes et internationales, et de l’aide logistique pour l’expédition. Par sa maîtrise des comptes clients, ses connaissances approfondies sur le terrain et ses expériences avec le marchand en ligne, il apporte un support à l’ensemble de l’équipe pour le bon développement des boutiques et le respect des politiques Amazon.

À PROPOS DE SALES FACTORY

Fondée en 2018 par M. Sacha St-Hilaire et M. Jean-François Berthiaume, l’agence Sales Factory est basée au centre-ville de Trois-Rivières dans la région de la Mauricie et à Saint-Majorique-de-Grantham, au Centre-du- Québec.

L’agence de vente sur Amazon, Sales Factory, propose un accompagnement clé en main aux manufacturiers et distributeurs afin qu’ils se positionnent favorablement et vendent sur la plus grande plateforme de vente en ligne au monde. Les services couvrent les divers aspects du marketing, de la logistique, du service à la clientèle et de l'optimisation Web, tout en assurant la conformité avec les règles et politiques de la plateforme.

En d'autres termes, l’agence aide les entreprises d'ici à obtenir une grande visibilité et augmenter leurs ventes sur le marché nord-américain sans devoir engager du personnel ou défrayer de grands frais de formation avec des gens à l'interne.