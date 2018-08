Martin Sylvestre s’ajoute à l’équipe de professionnels

La firme trifluvienne Beaudoin relations publiques est heureuse d’annoncer la venue de M. Martin Sylvestre au sein de son équipe. M. Sylvestre occupera le poste de conseiller principal en communication dans l’entreprise située au 4720 boul. Gene-H.-Kruger à Trois-Rivières.

Possédant près d’une quinzaine d’années d’expérience en communication, M. Sylvestre a œuvré au cours de sa carrière dans divers médias. Il a notamment occupé les postes de journaliste-photographe ainsi que de chef de pupitre dans divers hebdos régionaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (L’Hebdo journal, Le Courrier Sud, l’Écho de Maskinongé). Il était affecté principalement à la couverture des événements des secteurs sportif et économique. M. Sylvestre a également travaillé en milieu institutionnel pendant quelques années comme en témoignent ses expériences en tant que conseiller en communication au Cégep de Trois-Rivières, à l’Institut Secondaire Keranna et au Cégep de Victoriaville. Dans ces milieux de travail, il était responsable, entre autres, des communications internes et externes ainsi que des relations avec les médias.

« Je suis fière d’ajouter Martin Sylvestre à l’équipe de communicateurs chevronnés de Beaudoin relations publiques. Par sa polyvalence dans différents domaines de la communication et sa grande connaissance du milieu sportif, M. Sylvestre apportera à l’entreprise une expertise plus approfondie dans ce dernier secteur d’activité », mentionne Mme Guylaine Beaudoin, présidente de Beaudoin relations publiques.