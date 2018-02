Des élèves de maternelle en classe « ciel de nuit » à l’Observatoire

Dans le cadre de leur module de recherche « Ma Maison la Terre » qui s’intéresse à aider les enfants à se situer dans l’espace et le temps, des élèves de la maternelle de l’École Primaire d’Éducation Internationale du secteur Est de Trois-Rivières se sont rendus, sur une base volontaire, en classe « ciel de nuit » à l’Observatoire du Cégep de Trois-Rivières en compagnie de leurs parents et de leurs deux enseignants.

M. Mathieu Germain accompagné par Mme Nicole Pépin, professeurs de physique au Cégep de Trois-Rivières, ont fait une petite présentation à propos du Bigbang, du système solaire, des planètes, dont la nôtre, la Terre, et sa lune.

Le télescope a été présenté et tous ont pu faire l’observation de la lune. Il a été possible aussi d’observer quelques constellations présentes dans le ciel.

L’Observatoire de Champlain? Un incontournable pour apprendre non seulement à se situer dans l’espace et le temps, mais également pour apprendre qui nous sommes! Hubert Reeves ne nous apprenait-il pas lui-même que nous sommes de la poussière d’étoiles? En effet, cet astrophysicien nous apprenait par le biais de son conte « Les étoiles d’Hubert » que nous sommes faits d’atomes ayant été produits dans les étoiles depuis la création de l’Univers.

L’Observatoire est un lieu d’apprentissage et de découvertes soutenant la mission éducative de l’école québécoise en contribuant à former des citoyens toujours plus conscients de ce qu’ils sont, conscients des autres vivants autour d’eux (humains et autres qu’humains) et conscients de ce qui les entoure.

Les enseignantes à l’éducation préscolaire de l’école PEI-Est, Mmes Marie-Lou Fontaine et Caroline Ricard, remercient le cégep et tout particulièrement Mme Nicole Pépin et M. Mathieu Germain du département de Physique pour leur ouverture et leur complicité à faire vivre l’expérience de l’Observatoire. Quant aux élèves? Ils vous font le plus beau des Bigbangs possibles!