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Société

Denis Lemire, de la Mauricie

Il oublie l'existence de son billet de loterie et remporte 100 000$

Denis Lemire a reçu un billet du Lotto 6/49 de la part de sa conjointe.
Photo: Courtoisie Loto-Québec

Denis Lemire a reçu un billet du Lotto 6/49 de la part de sa conjointe.

C’est en faisant des commissions que le Mauricien Denis Lemire s’est rappelé avoir reçu, pour les Fêtes, un billet pour le tirage du Lotto 6/49 de la part de sa conjointe. Il a alors découvert qu’il remportait 100 000 $.

Le 24 décembre dernier, M. Lemire avait reçu ce billet en cadeau et l’avait mis de côté, oubliant complètement son existence pendant plus de deux mois. En se rappelant qu’il l’avait toujours en sa possession, il l’a heureusement fait vérifier.

L’heureux gagnant compte prendre un moment de réflexion avant de planifier des projets, mais il envisage notamment de faire des rénovations à sa résidence.

Le billet gagnant a été acheté au Dépanneur A+ du Carrefour, situé au 2800, boulevard Thibeau, dans le secteur Saint-Louis-de-France, à Trois-Rivières.

 

 

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