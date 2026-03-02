Système informatique
Mise à niveau du contrôle de l’éclairage municipal de Shawinigan
Depuis plusieurs mois, la Ville de Shawinigan procède à la mise à niveau du système informatique qui contrôle l’éclairage municipal. Cela peut occasionner des irrégularités dans le fonctionnement des lampadaires (exemples : éclairage de soir manquant ou lampadaires allumés de jour).
Notez qu’il n’est pas nécessaire de signaler ces irrégularités puisque les équipes municipales et le fournisseur travaillent déjà à stabiliser le réseau.
Les mises à jour effectuées servent à moderniser les 12 passerelles de communications (modems) qui gèrent les 6 000 lampadaires du réseau à travers la Ville. Actuellement, plus de 85 % de la transition est effectuée. Le tout devrait se conclure d’ici la fin de l’année.
Rappelons que le système d’éclairage urbain intelligent au DEL a été installé en 2016 et que ce système permet de contrôler à distance l’éclairage municipal. Comme tout système informatique, une mise à niveau est nécessaire afin de maintenir un niveau de service optimal.
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