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Société

Grève des chauffeurs d’autobus

La RTCS continue d’offrir un service partiel à ses usagers

L’horaire restreint actuellement en vigueur pour le service de transport régulier est maintenu en ce début d’année.
Photo: Archives Néomédia

L’horaire restreint actuellement en vigueur pour le service de transport régulier est maintenu en ce début d’année.

La Régie de Transport en commun de Shawinigan (RTCS) informe les usagers qu’en dépit de la grève générale illimitée en cours chez les chauffeurs de l’entreprise Fleur de Lys, un service partiel continue d’être offert.

L’horaire restreint actuellement en vigueur pour le service de transport régulier est maintenu en ce début d’année, selon les heures suivantes :

Express A – lundi au vendredi

Matin
Premier départ : 6 h 30
Dernier départ : 8 h 30 (pour une fin du service en bout de ligne à 9 h 30)

Après-midi
Premier départ : 14 h 30
Dernier départ : 16 h 30 (pour une fin du service en bout de ligne à 17 h 30)

Rappelons qu’en ce moment, le service offert partiellement est gratuit pour l’ensemble de la population.

Par le fait même, la RTCS rappelle aux usagers de conserver leur passe mensuelle du mois de novembre 2025. Cette dernière pourra être utilisée lorsque le service de transport en commun reprendra ses activités normalement. La RTCS communiquera les modalités applicables, à ce moment.

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