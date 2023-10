Québec déploie des mesures pour éviter les hospitalisations en psychiatrie

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, est de passage lundi à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, à Montréal, afin d'annoncer des actions pour prévenir et éviter les hospitalisations en psychiatrie.

Selon la convocation envoyée en prévision de la conférence de presse, le ministre doit procéder à l'annonce du «déploiement des trois actions de l'axe six du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026».

L'axe six du plan porte sur la prévention et les options permettant d'éviter les hospitalisations en psychiatrie. On souligne dans le document que pour plusieurs patients, il s'agit d'«une expérience négative, stigmatisante et freinant, si elle se prolonge dans le temps, leur autodétermination, leur autonomie et leur processus de rétablissement».

On propose donc des voies parallèles décrites comme «prometteuses», permettant de prévenir ou de réduire la durée de l'hospitalisation.

Les trois mesures présentées dans le plan d'action portent sur la création d'équipes spécialisées d’intervention rapide et de relais en santé mentale dans la communauté. Ces équipes accompagnent les patients qui obtiennent leur congé de l'urgence après un épisode de crise en santé mentale.

La deuxième proposition concerne la mise en œuvre de «projets vitrines d’unités d’intervention brève en psychiatrie (UIBP)». Il s'agit d'accueillir des patients pour de très courts séjours en cas d'épisode de crise.

Finalement, on suggère comme troisième mesure d'offrir un «traitement intensif bref à domicile (TIBD)» avec la contribution de l'entourage du patient.

Ugo Giguère, La Presse Canadienne