Perte de poids : 4 choses à savoir  

Vous voulez perdre du poids, mais vous ne savez pas comment vous y prendre? On retrouve toutes sortes de conseils sur internet. Certaines sources sont fiables. D’autres le sont moins. Voici 4 choses à savoir pour une perte de poids efficace à long terme.

Le métabolisme de chaque personne est différent

Le métabolisme de chaque personne varie entre les individus. Certaines personnes vont avoir un métabolisme plus lent et vont avoir plus de difficulté à brûler des calories pour perdre du poids. Ce n’est pas parce que vous faites de l’embonpoint que vous êtes une personne paresseuse ou que vous ne mangez pas assez à votre faim. Le poids santé est différent pour chaque personne.

L’IMC : un indice à prendre avec du recul

Pour calculer l’indice de masse corporel (IMC), on prend votre poids divisé par votre taille. Un IMC supérieur à 25 vous placerait dans la catégorie des personnes en surpoids. Si votre IMC est supérieur à 40, cela voudrait dire que vous êtes obèse.

Cependant, l'Organisation mondiale de la santé déconseille l’utilisation unique de cette variable pour déterminer si une personne est obèse. En effet, cet indice ne tient pas compte de la localisation des graisses. Or, l'accumulation de gras devient dangereuse lorsqu’il cause des problèmes de santé. La graisse est donc moins dangereuse lorsqu’elle est sous-cutanée que lorsqu’elle est située de façon intra abdominale.

L’IMC ne prend pas non plus en considération le rapport entre la quantité de graisse, d’ossature et de muscle. Un athlète pourrait donc avoir un IMC très élevé à cause de sa musculature, car cette dernière a une masse volumique beaucoup plus élevée que la graisse.

Dans certains cas, la liposuccion peut être une solution

Si vos problèmes d’obésité nuisent gravement à votre santé et qu’ils deviennent difficiles à contrôler, la liposuccion est une solution envisageable. Celle-ci consiste à remodeler vos courbes et votre silhouette par l’aspiration des amas graisseux indésirables. Plusieurs patientes combinent cette intervention avec une abdominoplastie ou une réduction mammaire.

Méfiez-vous des régimes drastiques

On retrouve plusieurs régimes miracles sur internet qui promettent de maigrir très rapidement. Or, la plupart de ces régimes se sont avérés inefficaces. 95% des gens qui ont essayé ces régimes ont repris le poids perdu.

Très souvent, les restrictions alimentaires s’accompagnent de fatigue et de frustration liées au régime. Il en résulte un retour à l'alimentation normale qui fait en sorte que la personne reprend le poids qu’elle a perdu tout en ayant un sentiment d’échec.

Il est préférable de perdre du poids en pratiquant une activité et/ou en mangeant un aliment qui vous procure du plaisir. Il est également fortement recommandé de consulter un nutritionniste pour recevoir de judicieux conseils basés sur des preuves scientifiques.