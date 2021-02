3 conseils pour aménager une toiture végétale

La membrane epdm existe maintenant depuis plus de 50 ans et ses avantages ne cessent de la faire gagner en popularité. En effet, la membrane epdm est très reconnue pour son côté très étanche et résistant.

Sa longévité rend le revêtement écologique, ce qui fait d’elle un choix idéal pour les toitures végétales. C’est pourquoi cet article vous propose quelques idées pour aménager au mieux votre toiture végétale.

La toiture végétale semi-extensive

La toiture semi-extensive offre un revêtement plus lourd et plus épais, ce qui fait qu’elle s’adapte à tous les types de toitures qu’elles soient en toits plats ou à faibles pentes. Pour les toitures végétales semi-extensive, ce sont les plantes à feuillage, les plantes grimpantes, les petits arbustes, les plantes aromatiques et parfois même des légumes qui sont les plus utilisés pour aménager ce type de toiture.

En choisissant la toiture végétale semi-extensive, vous aurez la possibilité d’améliorer l’isolation thermique de votre toiture grâce à sa couche isolante qui est ultra performante. En plus, elle permet d’avoir un système d’arrosage automatique qui gardera vos plantes en bonne santé.

La toiture végétale extensive

Ce type de toiture est très en demande, car elle donne un supplément d’âme et d’esthétisme à votre toiture tout en respectant votre propre personnalité. Son excellente isolation phonique et thermique vous permettra de gagner en électricité. De plus, la toiture végétale extensive est très étanche et permettra à votre maison d’être protégée des lourdes intempéries.

Pour ce type de toiture, ce sont les herbes, les herbes aromatiques et des plantes de sédum qui sont les plus appropriées pour le design et l’esthétisme de la toiture. Notez que l’un des avantages plus populaires de cette toiture, c’est qu’elle ne nécessite que très peu d’entretien.

La toiture végétale intensive

Tant qu’à choisir de faire une toiture végétale, pourquoi ne pas opter pour la plus intensive de toutes ? La toiture végétale intensive offre de nombreux avantages comme le fait d’avoir un substrat d’une épaisseur de plus de 20 cm, ce qui offre une plus grande variété de choix quant aux types de végétaux que vous souhaitez mettre en valeur.

À noter que ce sont généralement les plantes aux racines profondes qui sont les plus populaires. D’un point de vue économique, la toiture végétalisée intensive vous permettra de gagner en chauffage et donc de réduire vos factures. De plus, elle réduit les bruits provenant de l’extérieur. Vous aurez donc le loisir de profiter pleinement de la chaleur et du calme de votre maison.

En conclusion, avoir une toiture végétale vous permettra de faire un geste pour l’environnement en plus de donner à votre maison un style à la fois esthétique et original.