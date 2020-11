3 situations pour lesquelles mieux vaut consulter un avocat

Peu importe le crime ou l’infraction pour lequel vous êtes accusé, il est préférable de faire affaire avec un avocat afin de faire valoir vos droits de la bonne façon et mettre toutes les chances de votre côté.

La plupart des gens vont hésiter à consulter un avocat pour des questions financières, mais dépendamment de votre situation et de la raison pour laquelle vous souhaitez assurer votre défense, il faut savoir que tous les avocats n’ont pas forcément les mêmes honoraires et que la plupart d’entre eux proposent une première séance gratuite, ce qui permet aux clients d’avoir une vue d’ensemble sur ce qui leur attend et de prendre ensuite la décision de continuer ou non leur démarche.

Cependant, il y a des situations pour lesquelles nous vous recommandons d’avoir recours au service d’un avocat.

Se défendre d’une procédure judiciaire

Si vous êtes invité à comparaître devant un tribunal, il est vivement recommandé de consulter un avocat pour qu’il puisse vous défendre le plus rapidement possible. En effet, si une procédure est intentée contre vous, vous disposez de peu de temps pour vous préparer et présenter votre dossier.

À noter que, bien qu’il soit possible de vous représenter vous-même, ceci n’est pas une décision qui pourrait jouer en votre faveur, d’où l’importance de faire affaire avec un avocat qui aura le regard et l’expertise nécessaires pour mener à bien la procédure judiciaire.

Contester une décision de la SAAQ

Si vous êtes victime d’un accident de la route et que vous avez reçu une réponse négative de la SAAQ à la suite de votre dossier, vous pouvez consulter un avocat SAAQ pour contester la décision.

Pour ce faire, un avocat expert en SAAQ vous permettra de mettre au point votre dossier et vérifier qu’il ne manque aucun document pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté et obtenir une réponse positive du réviseur de votre dossier.

À noter que, pour contester une décision de la SAAQ, vous avez un délai de 60 jours suivant la date de réception de la décision.

Intenter une procédure à autrui

Si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez intenter une poursuite contre une personne ou un organisme, vous devrez faire appel à un avocat pour comprendre vos droits et faire un bilan sur votre dossier et ainsi connaître les chances de succès de votre cause.

En conclusion, si vous souhaitez mener à bien votre défense, il vous sera toujours recommandé de consulter un avocat professionnel. L’expérience acquise dans son domaine vous permettra d’obtenir de bons conseils légaux et de vous éclairer sur vos droits ainsi que vos obligations.