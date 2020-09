Comment protéger sa maison des rongeurs ?

L’hiver approche et en plus du froid et de la neige, il apporte d’autres désagréments avec lui. En effet, la saison froide est aussi synonyme d’invasion de rongeurs. Pour éviter que ces nuisibles s’incrustent chez vous, nous vous invitons à adopter les bons gestes préventifs.

Entretenir son jardin

Si vous ne souhaitez pas voir débarquer les souris et les rats, commencez déjà par entretenir votre jardin et l’extérieur de la maison.

La première étape consiste alors à nettoyer les alentours en enlevant tous les débris qui peuvent se trouver sur la pelouse : les fruits tombés des arbres et les différents déchets qui traînent. Si les herbes sont trop hautes, pensez à les couper pour que les rongeurs ne viennent pas s’y réfugier. Et si des branches d’arbres passent près des murs et de la toiture, faites rapidement appel à un élagueur professionnel.

Ensuite, si vous avez vos poubelles à l’extérieur, pensez à bien refermer les bacs avec des couvercles hermétiques pour qu’ils n’attirent pas les rongeurs. Surélevez-les également à 30 cm du sol et évitez d’entreposer vos bois de chauffage près des murs extérieurs.

Par ailleurs, veillez à supprimer toutes les sources d’eau autour de la maison. S’il y a un robinet qui fuit, c’est donc le bon moment pour le réparer. Les fondations et murs fissurés, les égouts percés sont autant de problèmes à résoudre dans les plus brefs délais pour éviter une infestation.

En outre, bloquez toutes les entrées. Pour cela, vous pouvez opter pour le calfeutrage de fenêtre et l’installation d’un coupe-froid en métal sous les portes. Privilégiez toujours les objets en métal qui sont plus résistants que ceux en plastique. Et surtout, n’oubliez pas de refermer la porte du garage.

Les bons gestes pour repousser les rongeurs

Vous vous y êtes pris un peu tard et voilà qu’un rongeur s’est faufilé dans votre demeure ? Pas de panique ! À ce stade, vous avez encore une chance de repousser ces bestioles.

Premièrement, vous pouvez utiliser différents produits chimiques dans certains endroits de la maison (dans les grilles d’aération par exemple). Grâce à son odeur ou à son goût, ce produit fera fuir les nuisibles. Vous pouvez également créer votre propre mélange répulsif avec des ingrédients que vous trouverez dans votre cuisine : les huiles essentielles, le clou de girofle …

Deuxièmement, placez des appareils à ultrasons au bon endroit. Bien que temporaire, cet appareil, qui émet un son inaudible et inoffensif pour l’homme, est très efficace sur les rongeurs.

Troisièmement, lorsque la situation commence à être plus compliquée, vous pouvez avoir recours aux pièges. En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir parmi différentes méthodes : piège avec appât, piège à ressort, piège collant …

En dernier recours, si l’invasion est trop importante, ne perdez pas de temps et faites appel à des exterminateurs professionnels.