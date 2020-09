Entretenir son jardin à Montréal

Quoi de plus reposant que de profiter du soleil dans son jardin en sirotant une bonne boisson fraîche ? Malheureusement, cette partie de la maison est souvent laissée-pour-compte, car on a peu de temps à consacrer à son entretien. Aujourd’hui, puisqu’il n’est pas trop tard pour s’y mettre, nous allons vous donner quelques conseils pour prendre soin de votre espace vert.

Les étapes à suivre pour un beau jardin

Sachez qu’il existe mille façons d’entretenir un jardin. Pour commencer, mettez-vous au nettoyage. Pour cela, rien de bien difficile : ramassez les feuilles mortes et enlevez le sable. Au cours du nettoyage, jetez également un œil aux gouttières qui peuvent être bouchées par des feuilles et différents déchets. Pendant que vous y êtes, voyez aussi si ces dernières sont bien fixées. Si ce n’est pas le cas, procédez à quelques ajustements avec un coup de tournevis.

La seconde étape consiste à tondre la pelouse. Vous pouvez couper à une hauteur de 7 à 8 cm et laisser les rognures de gazon se décomposer sur place afin de préserver l’humidité du sol. En effet, quand les rognures se décomposent, elles libèrent des éléments nutritifs qui vont enrichir le sol et le rendre plus résistant face aux maladies et aux mauvaises herbes. Si vous avez des arbres et des arbustes, n’oubliez pas d’en prendre soin.

En dernier lieu, protégez votre jardin des insectes nuisibles. Toutefois, avant d’utiliser un produit chimique toxique, renseignez-vous sur la réglementation municipale en vigueur concernant les pesticides.

Les services d’un jardinier professionnel

Si vous souhaitez avoir un beau jardin, mais que vous n’avez ni le temps ni les compétences, nous vous encourageons à faire appel à des professionnels. Avec des experts, vous pourrez profiter de nombreux avantages.

D’abord, vous pouvez être certain que toutes les réglementations en vigueur concernant l’entretien du jardin et l’utilisation des produits toxiques seront respectées.

Ensuite, vous aurez la garantie d’un travail bien fait, puisque les artisans ont la formation et l’expérience requises pour ces travaux. Ils pourront facilement venir à bout des tâches les plus difficiles puisqu’ils disposent de tous les outils nécessaires. Vous pouvez donc recruter un émondeur à Montréal pour bien gérer la croissance de vos arbres. Quant à l’élagueur, ses services sont requis pour couper les branches des arbres qui présentent un danger pour votre maison et ses environs.

Enfin, avec un jardinier professionnel, vous courrez moins de risques, puisque vous évitez les tâches désagréables et dangereuses. Comme pour l’inspection de la gouttière qui se trouve en hauteur, il est préférable de laisser place aux professionnels pour éviter les accidents.

Au final, il n’est pas difficile de prendre soin de son jardin. Il faut juste avoir du temps et de l’argent pour un beau résultat.