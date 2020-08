Les Cascades à égalité avec le Cactus au sommet de la Ligue de baseball majeur

Nous attendions un duel de lanceurs et c’est ce que nous avons obtenu. D’un côté Vincent Ruel pour le Cactus et son opposant, nul autre que Matthew Rusch, ont été fumant tout au long de la rencontre. Ruel a œuvré pendant sept manches ne donnant que deux coups sûrs et retirant dix Cascades sur des prises. Son vis-à-vis a été fidèle à lui-même offrant trois coups sûrs et retirant onze frappeurs au bâton en huit manches de travail. Les deux partants n’ont pas été impliqués dans la décision. Mathieu Tremblay a récolté la victoire, tandis que Josué Peley a encaissé le revers pour le Cactus une première pour les deux artilleurs.

Les visiteurs ont inscrit le premier point de la rencontre en troisième manche sur le simple de Peley poussant David Glaude au marbre, lui qui avait atteint les sentiers grâce à une passe gratuite.

En sixième manche, les locaux ont créé l’égalité sur le ballon sacrifice de Steve Brown qui a permis à Julien Bélanger de croiser le marbre. En début de neuvième manche, Pier-Olivier Dostaler a redonné les devants au Cactus avec un ballon sacrifice. En fin de neuvième manche, Brown a récidivé avec un autre ballon sacrifice pour provoquer l’égalité. La rencontre s'est terminée sur un jeu inusité alors que Mathieu Tremblay s’est amené au bâton avec les buts remplis. Ce dernier est retiré sur des prises, mais la balle ne peut être maitrisée par le receveur. Ce dernier tente alors d’effectuer le retrait au marbre, mais Julien Bélanger a été le plus rapide à toucher à la plaque pour le point de la victoire.