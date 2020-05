COVID-19: La Mauricie enregistre 31 nouveaux cas

Hier soir, le CIUSSS MCQ présentait un total de 1 370* cas touchés par la COVID-19, soit 31 de plus que la veille: 1082 en Mauricie et 288 dans le Centre-du-Québec. Alors que le Québec comptait 32 623 cas, la Mauricie est la 6e région la plus touchée.

Voici le nombre de cas par MRC, lundi 4 mai au soir:

MRC d'Arthabaska : 20 cas

- Victoriaville : 10 cas

- Chesterville, Kingsey Falls, Saint-Cristophe-d’Arthabaska, Saint-Rémi-de-Tingwick, Sainte-Clothilde-de-Horton, Saint-Élizabeth-de-Warwick et Wawick présentent toutes moins de cinq cas.

MRC de L’Érable : 1

MRC Bécancour : 21

- Bécancour : 19 cas

- Saint-Pierre-les-Becquets affiche moins de cinq cas.

MRC Nicolet-Yamaska: 18

- Baie-du-Febvre, Grand-Saint-Esprit, Nicolet, Saint-Célestin, Saint-François-du-Lac, Saint-Léonard-d’Aston et Sainte-Eulalie affichent moins de cinq cas.

Drummond : 228 (six de plus)**

- Drummondville: 188 cas (cinq de plus)

- Saint-Cyrille-de-Wendover: 12 cas

- Saint-Germain-de-Grantham: 13 cas (un de plus).

- Durham-Sud, L’Avenir, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Bonaventure, Saint-Cyrill-de-Wendover, Saint-Eugène, Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Guillaume, Saint-Lucien et Wickham affichent moins de cinq cas.

Les mêmes données sont fournies pour la Mauricie:

MRC du Haut-Saint-Maurice : 0

MRC Mékinac : 58 (deux de plus)

- Saint-Tite: 35 cas (un de plus)

- Saint-Thècle: 8 (un de plus)

- Hérouxville, Lac-aux-Sables, Saint-Adelphe, Saint-Roch-de-Mékinac et Saint-Séverin ont moins de cinq cas.

Des Chenaux : 45 (un de plus)

- Notre-Dame-du-Mont-Carmel: 11

- Saint-Maurice: 17 (un de plus)

- Saint-Narcisse: 9

- Batiscan, Champlain, Saint-Stanislas et Sainte-Anne-de-la-Pérade ont moins de cinq cas.

MRC Maskinongé : 187 (deux de plus)

- Louiseville: 82 (un de plus)

- Maskinongé: 13 (un de plus

- Saint-Barnabé: 5

- Saint-Boniface: 12

- Saint-Étienne-des-Grès: 19

- Saint-Paulin: 8

- Saint-Sévère: 5

- Yamachiche: 23 cas (deux cas de plus).

- Charrette, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Mathieu-du-Parc, Sainte-Angèle-de-Prémont et Saint-Ursule ont moins de cinq cas.

MRC de Shawinigan: 289 (trois cas de plus).

MRC de Trois-Rivières : 503 (17 de plus).

Au total, 62 personnes sont hospitalisées: trois sont placées en soins intensifs. On déplore 108 décès, dont 44 au CHSLD Laflèche, 12 à Mgr Paquin et 52 dans les autres milieux.

Depuis hier, neuf personnes de la région se sont rétablies, ce qui porte le total à 773 personnes guéries.

Situation dans les CHSLD

Depuis le début de semaine dernière, les chiffres se stabilisent au CHSLD Laflèche: il y a 188 cas positifs, dont 106 résidents et 82 employés.

On compte un cas de plus depuis hier à Mgr Paquin: les employés sont 21 à avoir le virus et les résidents sont 25, soit 46 cas au total.

Au CHSLD Cooke, quatre résidents ont été recensés positifs et les employés sont quatre à avoir le virus. En revanche, le CHSLD Roland-Leclerc se stabilise, avec un cas.

L'UCDG Cloutier-du Rivage présente désormais 17 résidents atteints et 28 chez les employés. Le CHSLD du même nom compte 17 résidents et cinq employés.

Le CHSLD Saint-Joseph présente trois cas en tout: un résident et deux employés.

* Des travaux sont actuellement en cours au niveau de la base de données pour extraire de l'information, ce qui explique la différence avec la donnée inscrite sur le site du gouvernement (qui indique 1 362 cas).

** Les chiffres entre parenthèses indiquent toujours la comparaison faite avec ceux de la veille.