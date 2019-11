4 projets de vie pour être heureux

Il n’y a pas de recette du bonheur, mais des aspirations communes au sein du couple y contribuent, elles sont même fondatrices d’une relation solide et durable. C’est pourquoi il est important de se mettre d’accord sur un projet de vie dès le début de la vie en couple. Voici quelques idées pour concrétiser le vôtre.

1)Aimer et être aimé

On se construit d’abord dans l’amour de ses parents puis la vie de couple est la plus belle façon de continuer cet échange. Mais la sphère amoureuse ne saurait suffire, on a aussi besoin de créer des liens avec des amis ou avec d’autres personnes dans le cadre du bénévolat par exemple. Le don de soi, l’engagement, avec son conjoint d’ailleurs, est aussi une promesse de bonheur. Savez-vous que les aînés qui vivent seuls finissent par dépérir ? La solitude est néfaste à la santé.

2)Être au clair avec soi-même

La priorité est de savoir quelle vie l’on veut pour soi-même : avoir un travail passionnant, des enfants, accomplir des challenges sportifs, entretenir des relations étroites avec ses amis, se consacrer pleinement à un hobby…

La réussite d’un projet de vie à deux suppose que chacun puisse réaliser ses propres aspirations, il faut donc vérifier au départ qu’elles sont compatibles. Posez-vous la question de savoir ce qui est important ou non pour vous deux : l’argent, la fidélité, l’entraide, la compétition, la religion, la famille… Vous éviterez de faire fausse route.

3)S’épanouir professionnellement

Le travail contribue à l’équilibre personnel, il est essentiel de pouvoir exploiter ses talents, faire vivre sa famille, se sentir utile, apporter sa pierre à un édifice. Il est donc capital d’aborder aussi ce sujet en couple.

4)Avoir des enfants

Transmettre la vie, avoir une descendance est une des aspirations les plus communes aux couples. Mais mettre au monde des enfants n’est pas une fin en soi. Il faut aussi donner un toit à sa famille. L’achat d’une maison est un projet de vie important pour le couple, on choisit l’endroit où l’on veut vivre, on imagine ses enfants y grandir.

Passée cette étape, il faut aussi penser à la suite : assurer leur avenir, payer leurs études. Un investissement immobilier locatif ne vous assurera pas une rente immédiate, mais la location de ce ou ces logements paiera l’hypothèque et les taxes. En achetant un immeuble à revenus, vous pourriez même y vivre vous aussi. Dans tous les cas, faites appel à un gestionnaire de copropriété pour assurer votre sérénité.