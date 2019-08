Il n’y a rien de mieux pour se ressourcer et se détendre que prendre un moment pour admirer la nature et faire le plein d’air frais. Évidemment, aller passer un weekend ou même seulement une journée dans une destination sauvage près de la maison est une bonne solution si votre temps est restreint. Par contre, si vous voulez profiter d’une pause prolongée ou de vos vacances pour découvrir un paysage inconnu, voici 3 destinations de voyage 100% nature qui sauront vous dépayser et vous faire décrocher.

L’Afrique

Le continent africain n’est pas nécessairement la destination voyage la plus populaire et la plus évidente. Par contre, les nombreux pays de ce continent sont tous plus fascinants les uns que les autres autant au niveau culturel que naturel. Organiser un safari voyage en Afrique est une excellente idée si vous voulez vraiment oublier votre quotidien et faire le plein d’énergie. Vous pourrez plonger directement dans un environnement sauvage constitué d’une faune et d’une flore complètement différente de ce que vous avez toujours vu. Si l’option du safari est trop dispendieuse ou risquée pour vous, les pays d’Afrique ne sont tout de même pas à bannir, vous pourrez certainement trouver un itinéraire et des activités en nature qui seront adaptés à votre budget et votre mode de vie.

L’Asie

Encore une fois, le continent asiatique est riche en culture et en dépaysement. Lorsque l’on pense à l’Asie, on pense souvent aux grandes mégalopoles surpeuplées et bruyantes. Par contre, les différents pays d’Asie offrent également des paysages époustouflants. L’Indonésie est particulièrement populaire pour ses plages festives et ses points de vue à couper le souffle. Les balades en radeaux au Vietnam sont tout aussi spectaculaires. L’avantage principal de l’Asie est le coût de la vie qui est très bas et qui est donc accessible pour les petits budgets ou qui permet de voyager plus longtemps.

L’Amérique du Sud

Ici aussi, les différents pays de ce continent sont tous uniques. Les randonnées dans la jungle, en montagne, sur des volcans et au bord de l’eau sont riches en expérience. Encore une fois, les prix sont relativement abordables et pourraient vous permettre d’allonger votre séjour ou de vivre des expériences que vous ne vous offriez pas normalement. Le prix du billet d’avion et la durée du trajet sont aussi plus abordables sans compromis sur l’expérience merveilleuse que les paysages de ce continent vous offriront.