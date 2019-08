3 matériaux les plus performants pour rénover votre maison

La rénovation d’une maison est l’occasion d’améliorer son confort, son design et son efficacité. Et cela passe en grande partie par le choix des matériaux adéquats. Mais quels sont ceux à privilégier ? Quels sont les matériaux les plus performants pour rénover votre maison ? Nous en avons sélectionné 3 :

1. Le bois

Depuis toujours, le bois demeure un des matériaux les plus utilisés en construction, tout comme en rénovation. On apprécie ses nombreuses qualités, qui en font un choix excellent :

Utilisé en isolant, il protège aussi bien contre le froid que la chaleur et même le bruit.

Extrêmement polyvalent, il convient en intérieur et en extérieur. On l’utilise pour la structure de la maison, les revêtements (vous pouvez par exemple opter pour l'installation d'un plancher en bois franc), les portes / fenêtres, etc.

Naturel, il est écologique et respectueux de l’environnement (à condition d’avoir été produit de manière écoresponsable).

Il est très robuste et résistant, ce qui le rend particulièrement durable.

Il offre une grande variété de propriétés et de rendus, qui diffèrent selon l’essence choisie.

2. La pierre

Pour rester dans les matériaux naturels, la pierre se positionne comme un autre excellent choix lors de rénovations de maisons. Polyvalente et naturelle, elle peut tout aussi bien convenir à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle offre tantôt un effet moderne et élégant, tantôt plus rustique et authentique.

La pierre naturelle est également robuste et durable, tout en offrant de belles performances en termes d’isolation. De plus, elle est ininflammable, recyclable et non polluante. Autant de raisons de choisir ce matériau pendant vos rénovations !

3. Le béton cellulaire

Enfin, si vous recherchez un matériau léger, mais parfaitement isolant, regardez du côté du béton cellulaire. Il s’agit d’un mélange de chaux, de ciment, d’eau et de sable. L’ajout de poudre d’aluminium y provoque la création de nombreuses petites bulles d’air, qui le rendent si isolant.

Concrètement, le béton cellulaire se présente sous forme de blocs de 2 à 8 pouces, et il est possible de poser divers revêtements à sa surface (papier peint, carrelage, peinture, etc.). Par ailleurs, il est particulièrement adapté aux cloisons et aux combles aménagés, grâce à sa légèreté.

Conclusion

Pour profiter de performances encore plus élevées, n’hésitez pas à combiner ces trois matériaux lors des rénovations de votre maison.