4 avantages à exercer dans une clinique médicale

L’association de plusieurs praticiens dans une même clinique est de plus en plus en vogue. Il faut dire que ce mode d’exercice comporte de nombreux avantages, y compris pour les patients ! On vous dit tout.

1)L’opportunité d’exercer autrement

Un professionnel de santé est moins isolé dans une clinique que dans un cabinet. Il peut échanger ses pratiques avec ses associés et y développer de nouvelles compétences dans le cadre d’une dynamique de groupe. C’est un atout pour les patients et la prise en charge de dossiers complexes. Une condition cependant : choisissez bien vos partenaires pour éviter les mésententes toujours source de conflits.

2)Une gestion administrative partagée

Une clinique bien équipée dotée d'un logiciel de gestion patient facilite la prise en charge des patients, assure un meilleur suivi médical et une plus grande coordination des soins. Avec une secrétaire pour tout le monde et une infirmière qui décharge les médecins pour les soins mineurs, vous augmentez le temps de consultation avec vos patients. Cette mutualisation des moyens constitue un véritable avantage financier pour vous et une grande qualité de soin à vos patients.

3)Un avantage lié au statut de l’entreprise

Si tous les partenaires exercent la même spécialité médicale, vous pourrez choisir le statut de Société civile professionnelle. Pour cela, il suffit d’être deux. Vous devenez ainsi propriétaire de votre clientèle. À ce titre, vous encaissez librement vos honoraires, payez vos charges et partagez les bénéfices.

De plus, le capital peut être constitué en nature (équipements, matériel) ou en numéraire sans minimum imposé. Ce statut offre une liberté indéniable, d’autant que vous avez la possibilité de vous développer sur plusieurs sites. Une seule contrainte : tous les partenaires sont solidaires en cas de problème! Là encore, il ne faut pas se tromper dans le choix de ses associés.

4)Un meilleur équilibre travail/famille

La présence médicale est toujours assurée dans une clinique puisqu’il y a plusieurs praticiens pouvant se relayer. Vous pouvez donc vous consacrer davantage à votre famille certains jours. Du coup, les patients sont rassurés pour la continuité de leurs soins. Le temps d’attente pour un rendez-vous est également moins long puisque vous êtes déchargé de toutes les tâches administratives.

Bien sûr, le choix de travailler en clinique suppose d’aimer le travail en équipe avec tous les consensus nécessaires à sa bonne marche et à une bonne ambiance générale.