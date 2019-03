Votre circuit au Québec en 4 étapes

Vous prévoyez un voyage au Québec pour vos prochaines vacances ? Au lieu de rester au même endroit durant tout votre séjour, que diriez-vous de découvrir différents endroits de cette magnifique province ? Nous avons imaginé pour vous un super circuit au Québec en 4 étapes :

Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan

Pour débuter votre circuit québécois, quoi de mieux que commencer par sa plus belle réserve naturelle : celle du parc national de l'Archipel-de-Mingan. Vous pourrez y admirer le chapelet de 40 îles et îlots calcaires ; un spectacle époustouflant ! En complément, découvrez des monolithes exceptionnels et une végétation boréale si particulière.

Et si vous aimez les oiseaux, sachez que la réserve abrite pas moins de 200 espèces, dont certaines formant des colonies de 50.000 têtes.

Saguenay

Ensuite, rendez-vous dans la ville de Saguenay. L’idéal est de vous y rendre en saison hivernale, pour profiter des nombreuses activités qu’elle offre : motoneige, raquettes, pêche blanche ou encore balade en traineau tiré par des chiens. Sans oublier le Parc Mille Lieux, parfait pour les enfants.

De plus, des animations sont également proposées, comme les Hivernades, le Carnaval des Glaces et le Carnaval du Sasquatch. Afin de profiter de ces événements, n’attendez pas pour réserver un hôtel à Saguenay !

Québec

Continuez votre périple en visitant la capitale de la province : Québec. Siège de nombreuses institutions – dont le Parlement du Québec – elle vous promet de nombreuses promenades culturelles. Découvrez son architecture et ses fortifications, flânez dans son quartier historique, visitez ses multiples musées et institutions culturelles…

Faites aussi un tour à la magnifique Citadelle de Québec (le fort sur le cap Diamant) et au majestueux Château Frontenac, qui surplombe le Fleuve Saint-Laurent depuis le Vieux-Québec. Enfin, les amateurs de spectacles apprécieront les nombreuses représentations qui ont lieu en ville tout au long de l’année.

Montréal

Pour finir, direction Québec pour découvrir la première métropole du Québec. Avec sa culture riche et variée, elle conclura à merveille votre circuit. Elle comporte de multiples parcs verdoyants, de splendides églises et de nombreux musées et galeries.

Savourez aussi une promenade sur le Vieux-Port et au cœur du Vieux-Montréal. Un passage par le fameux Parc olympique de Montréal – qui contient notamment la Tour et le Stade Olympique de Montréal – est également incontournable.

Conclusion

Avec ce circuit, vous découvrirez les meilleurs endroits du Québec !