5 conseils pour trouver rapidement du travail à la fin de vos études

Trouver du travail dès la fin de ses études relève parfois du parcours du combattant. Néanmoins, la conjoncture est plutôt favorable : la population vieillit et de nombreux départs à la retraite sont prévus, sans compter la pénurie de main-d’œuvre actuelle dans de nombreux secteurs. Nos conseils pour vous organiser efficacement.

Posséder une bonne connaissance de soi

Vous êtes formé et vous maîtrisez donc un bon savoir-faire. Mais une petite auto-évaluation vous permettra de faire le point sur vos centres d’intérêt : souhaitez-vous être salarié, travailleur autonome ou exercer votre profession en libéral ? Dans quel secteur, sur le terrain ou dans un bureau ? Quels sont vos aptitudes et vos désirs en plus de votre savoir-faire ?

Ce questionnement est important pour déterminer l’orientation de votre carrière. Si vous souhaitez devenir travailleur indépendant, peut-être qu’une formation en gestion d’entreprise vous sera nécessaire ou un stage pour savoir ce pour quoi vous êtes fait. Cela vous permettra aussi d’orienter votre CV et votre lettre de candidature. N’oubliez pas que celle-ci devra être personnalisée à chaque entreprise où vous postulerez.

Déterminez vos employeurs potentiels

Consultez les petites annonces dans les journaux et les revues spécialisées, les guichets d’emploi, les syndicats de métier, les ordres professionnels, les services de placements des établissements scolaires ou les plateformes d’offres d’emploi. Certaines sont spécialisées : les jeunes pharmaciens peuvent ainsi consulter les offres emploi en pharmacie sur une plateforme dédiée.

Postulez

Envoyez votre CV et votre lettre de candidature par courrier ou par courriel, cela se pratique de plus en plus. Apportez-les en personne, non seulement votre démarche sera appréciée, mais en plus vous aurez peut-être l’opportunité d’une rencontre informelle avec le responsable du recrutement. Pensez à tisser un réseau professionnel sur LinkedIn, vous vous constituerez un carnet d’adresses et des relations.

Préparez-vous à l’entretien

Recueillez des informations sur les entreprises ciblées, rencontrez des personnes qui y travaillent et qui vous décriront une journée de travail type. Vous obtiendrez ainsi des pistes d’emploi et surtout vous aurez de la matière lors l’entretien d’embauche.

Établissez un agenda

L’agenda est un outil de planification de vos actions : envoi des CV, nom de l’entreprise, date, appel téléphonique pour s’assurer de la bonne réception de votre candidature, relances, retours, entretien, bilan…

Chercher un emploi est un travail à temps complet, soyez méthodique, c’est une compétence très recherchée !