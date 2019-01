Les principales étapes pour acheter une propriété

L'achat d'une propriété est un processus qui ne doit pas être pris à la légère. Ce type de transaction implique de gros montants ainsi que beaucoup de documentation. Il est très important de ne pas commettre d'erreurs au fil du temps, car celles-ci pourraient revenir nous hanter plus tard. Par conséquent, à moins d'avoir soi-même des connaissances très poussées en immobilier, il est préférable de faire appel aux services d'experts dans ce domaine.

Cela étant dit, l'acheteur et le vendeur gagnent à être au courant des principales étapes faisant partie de la transaction. Dans les paragraphes suivants, nous allons donc effectuer une présentation des 9 moments cruciaux de ce processus:

1) Mesurer la capacité d'emprunt

Avant d'acheter une propriété, il faut absolument savoir si nous avons la capacité financière d'effectuer cette transaction. Pour débuter, on peut utiliser des outils de calcul offerts sur les sites web de la plupart des grandes institutions financières. Ensuite, on peut faire des démarches plus avancées en allant consulter un conseiller en personne.

2) Effectuer les premières recherches de propriétés

Une fois qu'on a une idée du budget disponible, voilà venu le moment de lancer les véritables recherches! Il faudra alors répondre à plusieurs questions, soit:

Le quartier;

Le type de propriété (maison, condo, semi-détaché, etc.);

Le prix;

Les services;

Etc.

3) Rencontrer des courtiers immobiliers

Bien que les plateformes de vente de propriété sans courtiers immobiliers soient populaires, beaucoup de gens se rendent toujours compte du rôle très important que jouent les courtiers. Ces derniers ont les connaissances nécessaires pour être efficaces et pour avoir les bons critères lorsque vient le temps d'évaluer une propriété.

Il est recommandé de rencontrer plusieurs courtiers pour trouver la personne avec qui l'on développe une relation de confiance.

4) Rencontrer des courtiers hypothécaires

Une fois le courtier immobilier choisi, il faudra aussi penser au prêt hypothécaire. Même s'il est possible de faire affaire avec sa propre banque afin de simplifier les choses, il est tout de même recommandé de magasiner les hypothèques avant de signer un contrat.

5) Trouver un notaire

Le notaire est un autre personnage clé lors d'une transaction immobilière. Ce dernier s'occupe beaucoup de l'aspect paperasse et s'assure que les documents associés à la transaction soient bien remplis afin d'éviter les problèmes éventuels. En général, le notaire est choisi par l'acheteur. Toutefois, étant un officier public, ce dernier doit agir en toute impartialité.

6) Faire faire une inspection préachat

Même si on a un coup de cœur incroyable pour une maison, il est très important de faire une inspection préachat afin de s'assurer qu'il n'y aura pas de vices cachés dans la propriété. L'inspecteur, fait le tour de la demeure et note les problèmes évidents et aussi les défauts qui pourraient entrainer des dommages potentiels. Cette étape permet de prendre une meilleure décision.

7) Présenter l'offre d'achat

L'inspection n'a pas relevé de problèmes majeurs? Il est alors possible de procéder à l'offre d'achat. Ce document sert à démontrer l'intérêt de l'acheteur pour la propriété. On y insère aussi toutes les conditions permettant de concrétiser la vente (ex: l'inspection préachat ou l'obtention du financement hypothécaire).

8) Signer la promesse d'achat

Les conditions de l'offre d'achat ont été respectées? La prochaine étape consiste à signer la promesse d'achat. Ce contrat oblige alors les parties à tout mettre en œuvre pour compléter la transaction.

9) Signer l'acte de vente

Enfin, pour finaliser l'achat et passer les clés d'un camp à l'autre, il faut que l'acte de vente soit signé. Ce document officiel est le plus important de la transaction et il est généralement signé devant le notaire, en présence des deux parties.

Et voilà! La propriété est maintenant entre les mains de l'acheteur satisfait!

