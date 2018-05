Comment attirer les investisseurs et faire croître son entreprise  ?

Article commandité

Pour assurer sa pérennité et faire croître son chiffre d’affaires, l’entreprise doit impérativement chercher à développer son entreprise. Comment dès lors trouver une source de financement fiable ?

Préparer un bon dossier

Un business plan est la base de toute présentation à un investisseur potentiel. Il met en avant votre étude de marché, les performances de votre équipe, la valeur ajoutée de vos produits ou services ainsi que la stratégie de pénétration de votre nouveau marché. Arrive ensuite la partie financière : les coûts et les bénéfices seront présentés selon un plan prévisible à 5 ans pour rassurer vos investisseurs. Pour optimiser ce chiffrage, il est préférable de vous entourer des conseils d’un comptable professionnel agréé. Vos objectifs doivent être les plus réalistes possible et s’appuyer sur des données chiffrées fiables.

Rechercher de bons investisseurs

C’est le nerf de la guerre ! Pour y parvenir, faire marcher son réseau est une excellente idée, mais cela ne suffira pas. Il faut surtout :

Cibler les investisseurs attirés par votre type d’entreprise et votre situation géographique. Certains investisseurs ne sortent pas de leur zone de confort.

Étudier sa capacité d’investissement, ou du moins sa fourchette habituelle de financement,

Savoir si tel investisseur a l’habitude de financer une opération au démarrage ou au contraire quand la croissance débute,

Connaître à quand date son dernier investissement, s’il a les capacités d’investir à nouveau,

Ce que son réseau client va vous apporter,

Quelles seront ses réactions en cas de crise…

Bref, vous devez tout savoir, y compris si ses conditions sont susceptibles de vous intéresser. Pour y parvenir, essayez de parler avec des gens qui ont déjà conclu un partenariat avec l’investisseur qui vous intéresse. Vous bénéficierez de leur expérience, au besoin vous pourrez rectifier le tir.

Bien préparer la réunion

Tous les participants doivent être passés à la loupe, autant que faire se peut, pour anticiper tout obstacle à votre argumentaire.

Peaufinez votre présentation, affinez votre connaissance du marché, appuyez-vous sur des collaborateurs solides, insistez sur les compétences internes de l’entreprise. Anticipez les questions qui vous seront posées et préparez les réponses. Sachez rebondir en tirant parti de vos avantages sur votre concurrence. Envisagez également les modalités de sortie du partenariat financier pour le rassurer. À force de répétitions, vous serez parfaitement à l’aise le jour J.

Attirer un investisseur n’est pas seulement une entreprise de séduction : vos données comptables doivent les convaincre.